Legende: Ein grosser Tag für das Team DSM-firmenich PostNL Frank van den Broek (l.) überlässt seinem Kapitän Romain Bardet den Tagessieg. Keystone/AP/Daniel Cole

Der Franzose Romain Bardet gewinnt die 1. Etappe der Tour de France von Florenz nach Rimini und ist erster Träger des Gelben Trikots.

Topfavorit Tadej Pogacar erreicht das Ziel nur 5 Sekunden hinter dem Tagessieger mit dem Feld.

Beim happigen Auftakt in Italien mit sieben klassifizierten Anstiegen leiden die Sprinter, allen voran der Brite Mark Cavendish.

Mit Romain Bardet hat sich zum Auftakt der 111. Tour de France ein Franzose ins «Maillot jaune» einkleiden lassen dürfen. Der Leader aus dem Team DSM-firmenich rettete in Rimini zusammen mit seinem Teamkollegen Frank van den Broek 5 Sekunden auf das heranbrausende Feld ins Ziel.

Dahinter sicherte sich der Belgier Wout van Aert vor Topfavorit Tadej Pogacar Tagesrang 3. Ein erster Schlagabtausch zwischen dem Slowenen und seinen Konkurrenten bliebt auf dem ersten Teilstück aus.

Cavendish früh abgehängt

Keinen guten Tag erlebte Mark Cavendish. Der 39-jährige Brite wurde bereits am ersten Berg abgehängt und musste sich wenig später während der Fahrt übergeben.

Der Sprinter teilt sich mit 34 Etappensiegen bei der Tour die Bestmarke mit dem legendären Belgier Eddy Merckx. Eigentlich hatte Cavendish seine Karriere Ende des vergangenen Jahres beenden wollen. Weil er aber bei der Tour 2023 frühzeitig verletzungsbedingt aussteigen musste, hängte er noch eine Saison dran.

Erster Sturz schon vor dem Start Box aufklappen Box zuklappen Noch vor dem Start der 1. Etappe ist Jan Hirt Opfer eines Sturzes geworden. Der Tscheche aus dem Team Soudal Quick-Step blieb nach dem Einschreiben am Rucksack eines Fans hängen und fiel über seinen Lenker. Der 33-Jährige, Teamkollege des belgischen Mitfavoriten Remco Evenepoel, zog sich eine blutende Wunde am Mund zu und brach sich nach Angaben seines Teams drei Zähne ab. An den Start gehen konnte Hirt dennoch.

So geht es weiter

Auch das zweite Teilstück der Tour de France findet in Italien statt und führt die Fahrer am Sonntag über knapp 200 km von Cesenatico, der Geburtsstadt von Marco Pantani, nach Bologna. Erneut ist das Terrain hügelig mit einigen kurzen, aber knackigen Anstiegen. Ganz so hart wie beim Auftakt dürfte es für die Sprinter am zweiten Tag aber nicht mehr werden.