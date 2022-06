Stephen Williams gewinnt die 1. Etappe der Tour de Suisse.

Der Waliser setzt sich im Sprint vor Maximilian Schachmann (GER) und Andreas Kron (DEN) durch.

Marc Hirschi verpasst das Podest als 4. nur knapp.

Stephen Williams hatten für die 1. Etappe der Schweizer Landesrundfahrt wohl nur ganz wenige auf der Rechnung. Im Sprint des nur noch 15 Fahrer umfassenden Felds hatte nach 177,6 Kilometern überraschend der Waliser die Nase vorn. Der 26-jährige Fahrer von Bahrain Victorious verwies den Deutschen Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) und Andreas Kron (DEN/Lotto Soudal) auf die weiteren Plätze.

Gleich hinter dem Podest-Trio folgte mit Marc Hirschi (UAE Team Emirates) der erste Schweizer. Der Berner befand sich auf den letzten 100 Metern am Hinterrad von Williams, konnte den Briten aber nicht mehr übersprinten. Der 23-Jährige beklagte im letzten Drittel des Rennens gleich zwei Defekte, den zweiten erst rund 15 km vor dem Ziel in der Abfahrt vom Pfannenstiel. Stefan Küng (Groupama-FDJ) wurde starker 7.

01:07 Video Willliams setzt sich im Sprint durch Aus Sport-Clip vom 12.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

Eine Enttäuschung setzte es für Gino Mäder ab. Die grösste Schweizer Hoffnung auf eine Top-Klassierung im Gesamtklassement verlor bei grosser Hitze auf dem letzten Anstieg den Anschluss und kam als 37. mit einem Rückstand von 51 Sekunden auf seinen siegreichen Teamkollegen ins Ziel.

Ausreissergruppe wird gestellt

Auf der Rundstrecke rund um den Pfannenstiel, die insgesamt viermal absolviert wurde, sorgten auch zwei Schweizer für Aufsehen. Johan Jacobs und Simon Vitzthum waren Teil einer 7-köpfigen Spitzengruppe, die sich kurz nach dem Start vom Feld abgesetzt hatte.

Das Peloton liess die Ausreisser aber an der kurzen Leine und hielt den Rückstand stets im Rahmen. Als letzter Flüchtiger wurde der Bahnrad-Spezialist Vitzthum im letzten Anstieg 6,5 Kilometer vor dem Ziel gestellt.

Schliessen 01:00 Video Küng: «War im Sprint eingeklemmt» Aus Sport-Clip vom 12.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute. 01:06 Video Mäder: «Sieg des Teamkollegen tröstet über eigene Enttäuschung hinweg» Aus Sport-Clip vom 12.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden. 00:50 Video Williams: «Habe es noch nicht realisiert» Aus Sport-Clip vom 12.06.2022. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

So geht's weiter

Auch die zweite Etappe der Tour de Suisse startet in Küsnacht. Das Ziel befindet sich nach 199 Kilometern in Aesch im Kanton Baselland. Wie schon am Sonntag wartet auf die Fahrer mit über 2800 Höhenmetern eine hügelige Etappe.