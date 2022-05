Der Niederländer Mathieu van der Poel hat zum Auftakt des 105. Giro d'Italia seine Topform unter Beweis gestellt und die 1. Etappe gewonnen. Der 27-Jährige vom Team Alpecin-Fenix setzte sich in einem packenden Finish nach 195 km von Budapest nach Visegrad vor dem Eritreer Biniam Girmay (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) und den Spanier Pello Bilbao (Bahrain Victorious) durch und übernahm damit bei seiner ersten Teilnahme am Giro auch gleich das rosa Trikot des Gesamtführenden.

Der in einer guten Position liegende Australier Caleb Ewan stürzte ohne Fremdeinwirkung wenige Meter vor dem Ziel. Er fuhr danach selber über die Ziellinie. Noch ist unklar, ob er sich ernsthafte Verletzungen beim Sturz zugezogen hat.

02:41 Video Turbulente Schlussphase auf 1. Giro-Etappe Aus Sport-Clip vom 06.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 41 Sekunden.

Italienische Flucht nicht von Erfolg gekrönt

Über weite Teile der ersten Etappe hatte ein italienisches Duo für Aufsehen gesorgt: Mattia Bais und Filippo Tagliani vom Team DRA fuhren vorübergehend mehr als 10 Minuten Vorsprung heraus, wurden aber knapp 14 Kilometer vor dem Ziel eingeholt.

Als bester Schweizer klassierte sich Mauro Schmid auf Platz 19, mit 4 Sekunden Rückstand auf Leader Van der Poel.

Noch bis Sonntag in Ungarn

In der 2. Etappe vom Samstag folgt in Budapest ein 9,2 km langes Einzelzeitfahren, das im Gesamtklassement für erste Konturen sorgen wird. Besonders die letzten 1500 Meter auf dem Stadtkurs vor historischer Kulisse haben es in sich, verlaufen sie doch komplett bergauf.

Der Ausflug nach Ungarn endet am Sonntag mit der Etappe von Kapsovar nach Balatonfüred, ehe es auf der 4. Etappe in Italien schon ernst wird und auf den Ätna geht – den höchsten aktiven Vulkan Europas.