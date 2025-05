Wäre der Sprint der 1. Etappe noch einige Meter länger gegangen, er wäre vermutlich zur Beute von Wout van Aert (BEL/Visma-Lease a Bike) geworden. So aber rettete Mads Pedersen im Schlussspurt nach 160 km auf der coupierten Etappe von Durrës nach Tirana den Sieg. Der Däne vom Team Lidl-Trek ist somit beim 108. Giro d'Italia erster Träger der Maglia Rosa. Orluis Aular aus Venezuela wurde Dritter.

In Abwesenheit von Titelverteidiger Tadej Pogacar ist dessen slowenischer Landsmann Primoz Roglic der Topfavorit auf den Sieg. Der 35-Jährige vom Team Red Bull-Bora-hansgrohe kam auf der ersten Etappe wie fast alle Mitfavoriten mit der Spitzengruppe ins Ziel. Er wird sich in den kommenden Wochen wohl vor allem den Attacken des jungen Spaniers Juan Ayuso (22) aus Pogacars UAE-Team erwehren müssen.

Voisard zurückgebunden – Landa stürzt übel

Yannis Voisard, einziger Schweizer Teilnehmer an der Italien-Rundfahrt, konnte mit den Schnellsten nicht mithalten. Der Fahrer von Tudor verlor 5:35 Minuten auf die Bestzeit.

Knapp fünf Kilometer vor dem Ziel kam es noch zu einem schweren Sturz, bei dem sich unter anderem der Spanier Mikel Landa verletzte. Er musste medizinisch betreut werden und wurde auf einer Bahre abtransportiert.

Ein Quintett war auf dem Teilstück, das von der albanischen Adriaküste in die Hauptstadt führte, schon 88 km vor dem Ziel ausgerissen. 47 km später waren die Ausreisser eingeholt. Auf der letzten der beiden 22 km langen Rundkurse zum Abschluss wurde das Rennen dann neu lanciert. Mit dem besten Ende für Pedersen.

So geht's weiter

Am Samstag steht die zweite von drei Etappen in Albanien an. In Tirana kommt es zum ersten, relativ flachen Einzelzeitfahren über 13,7 km. Start ist der Skanderbeg-Platz, Ziel der Messeort Pallati i Kongreseve. Ab 15:30 Uhr sind Sie auf SRF zwei live dabei.

