Die Formkurve von Jolanda Neff zeigte in den letzten Monaten nach oben. Hatte sie das Cross-Country-Rennen in Brasilien noch krank verpasst, konnte sie sich in Albstadt (9.) und Nove Mesto (4.) an die Spitze herantasten.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Rennen in Leogang (AUT) können Sie auf SRF zwei und in der Sport App wie folgt mitverfolgen: Freitag, 17:20 Uhr: Short Track M/F

Sonntag, 12:15 Uhr: Cross-Country F

Sonntag, 14:45 Uhr: Cross-Country M

An diesem Wochenende will sie sich in Leogang (AUT) den Platz auf dem Treppchen sichern – vor Jahresfrist wurde sie Vierte. Neff hebt aber den Mahnfinger: «2021 fand der Weltcup in Leogang nach der Tour de Suisse statt. Da konnte ich den Schwung direkt nach Österreich mitnehmen.» Heuer wird die Schweizer Radrundfahrt der Frauen vom 18. bis 21. Juni stattfinden, Neff wird wieder mittun.

Feilen an der Form

Die Vorfreude auf den Wettkampf in Leogang ist dennoch riesig, denn «die Strecke ist extrem bergig und sehr cool», so die Cross-Country-Spezialistin. Das Ziel sei «das bestmögliche Rennen zu fahren», auch wenn sie sich noch nicht in Bestform fühle. «Nach einem sehr guten Winter und einem Frühling mit Höhen und Tiefen befinde ich mich im Aufbau.» Im Juli oder August wolle sie auf dem Höhepunkt ihrer Fitness sein.