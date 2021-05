Peter Sagan hat in Foligno seinen ersten Tagessieg am diesjährigen Giro eingefahren. Der 31-jährige Slowake hatte im Finish noch zwei Helfer aus seinem Bora-Hansgrohe-Team dabei, welches ihn auf den letzten Metern in eine perfekte Position brachte.

Hinter Sagan schnappte sich der Kolumbianer Fernando Gaviria Platz 2, Dritter wurde der Italiener Davide Cimolai. Für Sagan war es nach 2020 der 2. Tagessieg am Giro und der 117. Profisieg insgesamt.

Legende: Eine Radlänge Vorsprung Peter Sagan (l.) setzt sich vor Fernando Gaviria durch. imago images

Pellaud einmal mehr in der Fluchtgruppe

Zuvor hatte die Mannschaft von Sagan am Valico della Somma, einem Anstieg der 4. Kategorie knapp 40 Kilometer vor dem Ziel, ein horrendes Tempo angeschlagen. Zahlreiche Sprinter mussten abreissen lassen und waren in der Entscheidung nicht mehr dabei. Der Kolumbianer Egan Bernal verteidigte das Rosa Trikot.

Zu den Animatoren des Tages gehörte einmal mehr Simon Pellaud. Der unermüdliche Walliser – der «Fluchtkönig» dieser Rundfahrt – riss mit vier weiteren Fahrern kurz nach dem Start aus. Allerdings bereits 43 km vor dem Ziel wurden er und seine Mitstreiter vom Feld wieder gestellt.

Legende: Suchte sein Heil erneut in der Fluchtgruppe Simon Pellaud. Keystone

Der erste Ruhetag steht an

Am Dienstag können sich die Fahrer am ersten Ruhetag erholen, bevor der Giro am Mittwoch mit der 11. Etappe über 162 Kilometer von Perugia nach Montalcino fortgesetzt wird. Dabei sind auch 35 Kilometer über die Schotterpisten des Eintagesrennens Strade Bianche zu bewältigen.