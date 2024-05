Valentin Paret-Peintre reüssierte aus einer grösseren Ausreissergruppe heraus. Der Bergspezialist aus dem Team Decathlon-AG2R machte im 17,9 km langen Schlussanstieg zuerst gemeinsame Sache mit Landsmann Romain Bardet, bevor er 3 km vor dem Ziel den entscheidenden Angriff lancierte und den Gesamtzweiten der Tour de France 2016 stehenliess.

Es dauerte nicht lange und Paret-Peintre schloss zum führenden Jan Tratnik auf. Der 23-jährige Franzose liess den Slowenen gar nicht erst mitfahren und stürmte solo dem Ziel auf dem Gipfel des Bocca della Selva entgegen. Dort feierte er wenige Minuten später seinen ersten Profisieg. Mit 30 Sekunden Rückstand wurde Bardet Zweiter. Tratnik, der lange alleine geführt hatte, rettete mit genau einer Minute Rückstand den 3. Etappenplatz ins Ziel.

00:22 Video Valentin Paret-Peintre fährt jubelnd über die Ziellinie Aus Sport-Clip vom 14.05.2024. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Zu Paret-Peintres ersten Gratulanten im Ziel gehörte sein älterer Bruder und Teamkollege Aurélien, der Tagesfünfter wurde.

Pogacar ohne Probleme

Tadej Pogacar, der Sieger der ersten beiden Bergankünfte dieser Italien-Rundfahrt, verteidigte die Maglia Rosa problemlos. Der Topfavorit aus Slowenien liess es nach dem Ruhetag ruhig angehen und erreichte das Ziel mit seinen Rivalen über drei Minuten hinter dem Sieger. In der Gesamtwertung führt Pogacar weiterhin 2:40 Minuten vor dem Kolumbianer Daniel Felipe Martinez und 2:58 Minuten vor dem Waliser Geraint Thomas.

Stelvio-Pass aus dem Programm gestrichen Box aufklappen Box zuklappen Wegen Lawinengefahr kann die Königsetappe des diesjährigen Giro d'Italia am kommenden Dienstag nicht wie ursprünglich geplant befahren werden. Wie der Organisator RCS mitteilte, muss der Stelvio-Pass, mit 2758 Meter über Meer das eigentliche Dach der Rundfahrt, nach den jüngsten Schneefällen aus dem Parcours gestrichen werden. Die 16. Etappe führt stattdessen neu über den gut 250 Höhenmeter tiefer gelegenen Umbrail-Pass – und damit für 18 km auch über Schweizer Boden.

Die 11. Etappe vom Mittwoch, die über 207 km von Foiano di Val Fortore an die Adriaküste nach Francavilla al Mare führt, dürfte wieder etwas für die Sprinter sein. Nicht mehr für den Tagessieg infrage kommt Olav Kooij. Der 22-jährige Niederländer musste die Rundfahrt mit Fieber aufgeben, nachdem er am Sonntag in Neapel seinen ersten Etappensieg an einer Grand Tour gefeiert hatte.