Im bestbezahlten Eintagesrennen im Frauenradsport fährt Marlen Reusser über 158 km einen 5. Rang heraus. Damit mischte die Bernerin fast auf den Tag genau vier Jahre nach ihrem schweren Sturz mit dreifachem Beckenbruch und Bruch des untersten Wirbels auch erstmals in einem bedeutenden Klassiker ganz vorne mit. Die Olympia-Zweite im Zeitfahren zeigte ein sehr aktives Rennen. Sie griff mehrmals an und lag am Paterberg, dem letzten von elf kurzen Anstiegen des Tages 15 km vor dem Ziel, noch an der Spitze. Kurze Zeit später musste die 30-Jährige in der Ebene jedoch abreissen lassen.

Teamkollegin Lotte Kopecky, die belgische Meisterin, wurde im Zielsprint in Oudenaarde ihrer Favoritenrolle gerecht.