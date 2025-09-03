Das 11. Teilstück der Vuelta wird von Demonstrationen überschattet. Jonas Vingegaard zeigt indes weiter keine Schwächen.

Legende: Pro-Palästina-Demonstrierende sorgen an der Vuelta für Aufsehen Bereits bei der ersten Zieldurchfahrt in Bilbao kam es zu einer brenzligen Situation. Keystone/EPA/Miguel Tona

Keine 20 Kilometer waren auf der 11. Etappe der Vuelta mehr zu absolvieren, als die Organisatoren entschieden, das 157,4 Kilometer lange Teilstück mit Start und Ziel in Bilbao vorzeitig zu beenden. Aufgrund von Pro-Palästina-Demonstrierenden im Zielbereich sahen sie die Sicherheit der Fahrer nicht mehr gewährleistet und beschlossen, die Zeit 3 Kilometer vor der Ziellinie zu messen.

Diese Stelle erreichten Jonas Vingegaard und Tom Pidcock als Führende der Etappe zu zweit. Die beiden hatten sich beim letzten Anstieg knapp 10 Kilometer vor dem Ziel von den restlichen Gesamtklassements-Favoriten leicht abgesetzt. Der Däne vom Team Visma – Lease a Bike konnte seine Führung in der Gesamtwertung der Spanien-Rundfahrt, die er am Dienstag übernommen hatte, damit ausbauen.

Traeen verliert weiter an Boden

Der Norweger Torstein Traeen, der bis am Dienstag noch das rote Trikot getragen hatte, verlor den Anschluss am zweitletzten Anstieg des Tages und fiel in der Folge weit zurück. Die ersten Verfolger Vingegaards sind neu Joao Almeida und Pidcock.

Vuelta