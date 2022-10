Legende: Lieferten sich 2022 ein packendes Duell Tadej Pogacar (vorne) und der spätere Tour-Sieger Jonas Vingegaard. Keystone/AP Photo/Daniel Cole

Vom 1. bis 23. Juli 2023 sind auf der 3404 km langen Route vom spanischen Baskenland bis nach Paris acht Bergetappen mit vier Bergankünften sowie vier hügelige Teilabschnitte vorgesehen. Anders als im Vorjahr steht nur ein Einzelzeitfahren zum Auftakt der Schlusswoche an (18. Juli).

Ein Highlight bildet am zweiten Sonntag (9. Juli) der Aufstieg zum Puy de Dome, einem Vulkan im Zentralmassiv, zwischen 1952 und 1988 Schauplatz legendärer Tour-Schlachten. In den drei knallharten Wochen passiert das Peloton alle fünf Gebirgszüge des Landes.

Frauen-Tour mit acht Etappen

Die zweite Auflage der wiederbelebten Tour de France der Frauen führt vom 23. bis 30. Juli 2023 in acht Etappen über 956 Kilometer. Der Startschuss der Rundfahrt erfolgt in Clermont-Ferrand. Die Siegerin wird eine Woche später in Pau gekürt. Zu den Höhepunkten zählt auf der vorletzten Etappe die Bergankunft auf dem Tourmalet in den Pyrenäen. In diesem Jahr hatte die Niederländerin Annemiek van Vleuten die Tour de France Femmes gewonnen.