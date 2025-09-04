Juan Ayuso hat seine 2. Etappe an der diesjährigen Vuelta gewonnen. Der 22-Jährige siegte nach 145 Kilometern in Los Corrales de Buelna im Sprint.

Legende: Will nichts hören Juan Ayuso. Keystone/EPA/JAVIER LIZON

Am Tag vor der Königsetappe mit Bergankunft am Angliru überliessen die Anwärter auf einen Vuelta-Spitzenplatz in der Gesamtwertung die Initiative den schlechter klassierten Fahrern mit Ambitionen auf einen Etappensieg.

Auch die beiden Schweizer, Stefan Küng und Fabio Christen, waren Teil einer ersten grossen Ausreissergruppe, von der nach dem letzten Aufstieg nur noch Juan Ayuso und Javier Romo übrigblieben. Die beiden Spanier lieferten sich einen Schlusssprint, der deutlich an Ayuso ging.

Streit wegen Trennung

Der Katalane realisierte damit den bereits 5. Tagessieg seines Teams UAE Emirates und reagierte eindrücklich auf den Knatsch der letzten Tage. Die Anfang Woche angekündigte Trennung auf Ende Jahr zwischen Ayuso und seinem Rennstall hatte für böses Blut gesorgt.

Im Gesamtklassement spielt Ayuso, der schon in der 6. Etappe einen entscheidenden Einbruch erlitten hat, keine Rolle mehr. Es führt weiterhin Jonas Vingegaard mit 50 Sekunden Vorsprung auf Joao Almeida und 56 Sekunden Reserve auf Tom Pidcock.

