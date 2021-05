Legende: War am Donnerstag vom Pech verfolgt Alessandro De Marchi. Keystone

Alessandro De Marchi stürzt kurz nach dem Start schwer und muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Zu Ende ist der Giro auch für Gino Mäder: Der Schweizer steigt auf der 12. Etappe angeschlagen aus.

Den Tagessieg nach 212 km holt sich der Italiener Andrea Vendrame (AG2R Citroën).

Der 35-jährige Alessandro De Marchi kam gleich in der Anfangsphase der 212 Kilometer von Siena nach Bagno di Romagna zu Fall. Der Italiener lag zunächst regungslos auf dem Boden, ehe er mit einem Krankenwagen von der Unfallstelle wegtransportiert wurde.

Details zu seinen Verletzungen gab es zunächst nicht. Nach Angaben seines Teams Israel Start-Up Nation soll er aber bei Bewusstsein sein. Der Hergang und die Ursache des Sturzes waren zunächst nicht zu erkennen. In der ersten Giro-Woche trug De Marchi zeitweise das Rosa Trikot des Gesamtführenden.

Etappen-Sieger Mäder bricht Giro ab

Der Schweizer Gino Mäder vom Team Bahrain-Victorious gab die Rundfahrt derweil auf. Mäder startete in Siena mit einer dicken Bandage am linken Ellenbogen, zusätzlich war am linken Knie ein Tape aufgeklebt. Bereits in der Startphase verlor er den Kontakt zum Feld.

Tags zuvor war der 24-Jährige beim Sieg seines Landsmanns Mauro Schmid mit über 26 Minuten Rückstand als 170. und damit Letzter angekommen. Vor einer Woche hatte Mäder überraschend die 6. Etappe der Rundfahrt gewonnen.

Italienischer Tagessieg

Einen Tag nach dem Überraschungs-Coup von Mauro Schmid war auf der 12. Etappe kein Schweizer Fahrer in den Kampf um den Tagessieg involviert. Nach 212 km kamen in Bagno di Romagna noch zwei Ausreisser für Platz 1 in Frage. Im Zweiersprint setzte sich der Italiener Andrea Vendrame (AG2R Citroën) souverän vor dem Australier Chris Hamilton (Team DSM) durch.

Das Feld mit allen Gesamtklassements-Anwärtern kam mit etwas mehr als 10 Minuten Rückstand auf Vendrame ins Ziel. Der Kolumbianer Egan Bernal (Ineos) bleibt Leader.