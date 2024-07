Per E-Mail teilen

Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) gewinnt die 12. Etappe der Tour de France im Massensprint.

Der Eritreer setzt sich nach 204 flachen Kilometern in Villeneuve-sur-Lot vor Wout van Aert (Visma - Lease a Bike) durch und feiert seinen dritten Tagessieg.

Primoz Roglic kommt 12 km vor dem Ziel zu Fall und fällt im Gesamtklassement auf Rang 6 zurück.

Biniam Girmay bleibt an der diesjährigen Tour de France der Sprinter der Stunde. Nach seinen Siegen auf der 3. und 8. Etappe war der Eritreer auch im Ziel des 12. Teilstücks nicht zu schlagen. Der Träger des Grünen Trikots setzte sich in Villeneuve-sur-Lot knapp vor dem Belgier Wout van Aert durch.

«Seit ich grün trage, fühle ich mich einfach sehr schnell, vor allem im Kopf», so der 24-Jährige im Siegerinterview. Die letzten Kilometer des Rennens seien «chaotisch» gewesen. «600 Meter vor dem Ziel habe dann ich das Hinterrad von Teamkollege Mike Teunissen gefunden, von da an wusste ich, dass ich liefern werde.» Im Punkteklassement liegt Girmay nun schon über 100 Punkte vor seinem ersten Verfolger Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck).

Roglic büsst Zeit ein

Am anderen Ende der Gefühlsskala fand sich Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe) wieder. Der Slowene war 12 km vor dem Ziel in einem Sturz im Feld verwickelt. Zwar konnte Roglic weiterfahren, doch trotz Unterstützung des gesamten Teams konnte er die Lücke zum Peloton nicht mehr schliessen. Im Gegenteil - gezeichnet vom Sturz kam er mit fast zweieinhalb Minuten Rückstand im Ziel an. Damit fiel Roglic im Gesamtklassement von Platz 4 auf Rang 6 zurück und liegt schon 4:42 Minuten zurück.

Das Spitzentrio Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Remco Evenepoel (Soudal – Quickstep) und Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) blieb vom Sturz verschont und erreichte das Ziel geschlossen mit dem Feld.

Jakobsen und Bilbao steigen aus Box aufklappen Box zuklappen Fabio Jakobsen (Team dsm-firmenich) und Pello Bilbao (Bahrain Victorious) haben die Tour auf der 12. Etappe aufgegeben. Der angeschlagene niederländische Sprinter Jakobsen verlor am Donnerstag schon früh den Anschluss ans Feld und stieg anschliessend ins Teamfahrzeug. Der Spanier Bilbao, der am Vortag krank geworden war, warf kurz darauf ebenfalls das Handtuch. Schon vor dem Start hatte sich Michael Morkov nach einem positiven Corona-Test von der Tour verabschiedet.

Wenn alles normal verläuft, wird dies auch am Freitag der Fall sein. Die 13. Etappe führt über 165 mehrheitlich flache Kilometer von Agen nach Pau (ab 15:00 Uhr live SRF info). Am Wochenende geht dann der Kampf um den Gesamtsieg mit zwei Bergankünften inmitten der Pyrenäen in die nächste Runde.