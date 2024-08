Legende: Schnappte Schmid den Sieg weg Pablo Castrillo. Getty Images/Dario Belingheri

Mauro Schmid (Jayco-AlUla) zeigt sich an dieser Spanien-Rundfahrt weiterhin sehr engagiert, wird aber für seine Efforts bis jetzt nicht belohnt.

Vor fünf Tagen wurde die kleine Fluchtgruppe mit dem Schweizer zwölf Kilometer vor dem Ziel eingeholt. Diesmal kamen die zehn Ausreisser auf dem mit 137,5 km kürzesten Teilstück von Ourense in die Skistation Manzaneda durch. Drei erwiesen sich allerdings als stärker als Schmid. Der Spanier Pablo Castrillo (Kern Pharma) siegte vor Max Poole (GBR, DSM-firmenich) und Marc Soler (ESP, UAE Emirates).

O'Connor weiter Leader

Die Favoriten auf den Gesamtsieg erreichten das Ziel mit einem Rückstand von 6:29 Minuten. Damit bleibt der Australier Ben O'Connor (Decathlon AG2R) weiter in Führung. Sein Vorsprung auf den dreimaligen Gesamtsieger Primoz Roglic (Red Bull - Bora Hansgrohe) beträgt 3:16 Minuten.

Am Freitag wartet nach 176 Kilometern eine Bergankunft der ersten Kategorie in Puerto de Ancares, womit sich eine weitere Chance für Roglic bietet. Die Vuelta endet am 8. September in Madrid.