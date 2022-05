Legende: Bleibt Träger der Maglia Rosa Juan Pedro Lopez. Keystone

Der 24-Jährige vom Team Alpecin-Fenix verwies auf der 204 km langen 12. Etappe von Parma nach Genua seinen Landsmann Lorenzo Rota (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) und Gijs Leemreize aus den Niederlanden (Jumbo-Visma) auf die Plätze. Das Trio hatte sich aus einer grösseren Fluchtgruppe abgesetzt, die Entscheidung fiel im Sprint.

Am Mittwoch hatte Alberto Dainese die Tifosi erstmals jubeln lassen. Nun war es für den 24-jährigen Oldani der erste Sieg als Profi.

Lopez führt vor Duo

Das Rosa-Trikot trägt weiterhin der Spanier Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), der mit 8 Sekunden Rückstand auf Oldani die Ziellinie überquerte. Er führt 12 Sekunden vor den zeitgleichen Richard Carapaz (ECU, Olympiasieger und Giro-Champion 2019) und Joao Almeida (POR).

Die 13. Etappe führt die Fahrer in berühmtes Radsport-Terrain: Der Start erfolgt in Sanremo, Zielort des Frühjahrsklassikers Mailand-Sanremo. Nach 150 km endet der Tagesabschnitt in Cuneo, erwartet wird eine Sprintankunft. Der Giro endet am 29. Mai in Verona.