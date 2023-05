Nico Denz holt sich den Tagessieg der 12. Etappe vom Giro d'Italia.

Der Deutsche setzt sich vor dem Letten Toms Skujins und dem Neuseeländer Sebastian Berwick durch.

Am Freitag steht die herausfordernde 13. Etappe mit dem Ziel in Crans-Montana an.

Nico Denz (Bora - hansgrohe) hat die 12. Etappe des Giro d'Italia von Bra nach Rivoli gewonnen. Der 29-jährige Deutsche verwies seine Fluchtkollegen, den Letten Toms Skujins (Trek – Segafredo) und den Australier Sebastian Berwick (Israel – Premier Tech), nach 185 km im Schlusssprint auf die Plätze 2 und 3.

Für Denz ist es der 1. Etappensieg an einer Grand Tour überhaupt. Bereits den 11. Abschnitt vom Mittwoch gewann mit Pascal Ackermann ein Deutscher.

Favoriten hielten sich zurück

Nach den schweren Stürzen am Mittwoch waren die Gesamtklassementfahrer zurückhaltend. Geraint Thomas konnte erfolgreich das Maglia Rosa verteidigen. Allerdings hatte der Fahrer von Ineos Grenadiers einen beträchtlichen Rückstand von über 8:19 Minuten auf den Tagessieger. Dennoch gelang es dem Waliser nicht, den anderen Favoriten Primoz Roglic (Jumbo-Visma) weiter zu distanzieren. Der Slowene überquerte die Ziellinie fast zeitgleich mit Thomas.

Geoghegan Hart operiert Box aufklappen Box zuklappen Nach seinem schweren Sturz in der 11. Etappe hatte sich Tao Geoghegan Hart die Hüfte gebrochen. Der Ineos-Grenadier-Fahrer wurde noch am Mittwoch-Abend erfolgreich operiert.

So geht es weiter

Am Freitag ist es soweit: Der Giro macht halt in der Schweiz. Gestartet wird die Etappe in Borgofranco d’Ivrea und endet in Crans-Montana. Die Strecke wurde etwas modifiziert. Anstatt über den San Bernardo zu fahren, wird aufgrund starker Schneefälle, und der damit resultierenden Lawinengefahr, der Strassentunnel genommen.

Der 13. Abschnitt wird herausfordernd sein, da gleich 3 Anstiege der schwierigsten Kategorie anstehen. Die besten Chancen auf den Tagessieg dürften die Favoriten auf das Gesamtklassement haben. Verfolgen Sie die Etappe vom in der Schweiz am Freitag ab 15:00 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.