Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Schlug im Massensprint zu Olav Kooij. imago images/LaPresse/Gian Mattia Alberto

Der Niederländer Olav Kooij gewinnt die 12. Etappe des Giro d'Italia mit Ziel in Viadana im Sprint des Feldes.

An der Spitze des Gesamtklassement ergeben sich keine Änderungen. Isaac del Toro (MEX) behält die Maglia Rosa.

Am Freitag dürften es die klassischen Sprinter schwer haben, das Terrain spricht eher für Puncheure oder Ausreisser.

Olav Kooij hat zum zweiten Mal in seiner Karriere eine Giro-Etappe gewonnen. Der 23-jährige Niederländer aus dem Team Visma-Lease a bike profitierte von der starken Vorarbeit seines Anfahrers Wout van Aert und setzte sich vor seinem Landsmann Casper van Uden und dem Briten Ben Turner durch. Der dreifache Etappensieger Mads Pedersen aus Dänemark belegte Rang 4.

Nachdem van Aert seinen Teamkollegen um die letzte Kurve geführt hatte, war es van Uden, der den Sprint als Erster lancierte. Kooij heftete sich an dessen Hinterrad und schaffte es gerade noch, den Gewinner der 4. Etappe zu überflügeln.

Die Favoriten auf das Gesamtklassement erreichten das Ziel geschlossen. Die Maglia Rosa bleibt weiterhin auf den Schultern von Isaac del Toro. Der Mexikaner (UAE Team Emirates) baute seinen Vorsprung auf seinen Teamkollegen und ersten Verfolger Juan Ayuso (ESP) durch zwei gewonnene Bonifikationssekunden leicht aus.

Ausreisser-Trio an der kurzen Leine

Unmittelbar nach dem Start in Modena hatte sich eine dreiköpfige Fluchtgruppe bestehend aus drei Italienern absetzen können. Alle drei spielen im Gesamtklassement keine Rolle, wurden vom Peloton aber dennoch an der kurzen Leine gehalten. 26 km vor dem Ziel wurde auch der letzte Ausreisser gestellt. Zu diesem Zeitpunkt passierte das Feld erstmals die Zieldurchfahrt in Viadana, ehe es noch eine flache Zusatzschlaufe zu absolvieren gab.

So geht es weiter

Die 13. Etappe führt die Fahrer am Freitag von Rovigo nach Vincenza. Auf den 180 km durch Venetien gilt es vier Bergwertungen der 4. Kategorie zu bewältigen, drei davon im letzten Renndrittel. Die Sprinter dürften es auch aufgrund des Finales schwer haben. Der rund 1,2 km lange Schlussanstieg am Monte Berico mit teilweise zweistelligen Steigungsprozenten spricht eher für einen Puncheur. Auch eine Ausreissergruppe könnte gute Chancen auf den Tagessieg haben.

Resultate