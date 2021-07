Mark Cavendish stellt den Etappensieg-Rekord von Eddy Merckx an der Tour de France mit seinem 34. Erfolg ein.

Der britische Sprinter gewinnt in Carcassonne das 13. Teilstück.

Für den 36-jährigen Cavendish war es bereits der vierte Tageserfolg an der laufenden Frankreich-Rundfahrt.

Tadej Pogacar verteidigte sein Leadertrikot erfolgreich.

Mark Cavendish vom Team Deceuninck Quick-Step hat sich endgültig in den Geschichtsbüchern der Tour de France verewigt. Der 36-Jährige stellte den Uralt-Rekord von Eddy Merckx ein, indem er die 219,9 Kilometer lange 13. Etappe von Nîmes nach Carcassonne gewann. Es war insgesamt sein 34. Tagessieg beim grössten Radrennen der Welt.

Cavendishs Coup in Carcassonne war bereits sein vierter Tagessieg in diesem Jahr. Alle Massensprints im stark dezimierten Sprinterfeld gingen bislang an den Briten.

Anders als am Vortag in Nîmes liessen die Sprinter-Teams diesmal keine Gruppe zu weit wegziehen. Im Peloton wurde das Geschehen jederzeit kontrolliert. Allen voran Deceuninck-Quick-Step tat erneut alles, um eine Massenankunft für Cavendish zu organisieren.

Küng im Pech

Einen schlechten Tag erwischte Stefan Küng (Groupama-FDJ). Zuerst musste er beim Massensturz gut 60 km vor dem Ziel zu Boden, kam glücklicherweise aber mit dem Schrecken davon. Im Finale erlitt der Thurgauer zudem einen Defekt, nachdem er den Anschluss an die Spitze nicht mehr schaffte.

Für Titelverteidiger und Gelb-Träger Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) wurde es erwartungsgemäss ein lockerer Tag. Der 22-jährige Slowene verteidigte ohne Probleme seine Gesamtführung und liegt weiter über fünf Minuten vor Rigoberto Uran (Kolumbien/EF Education-Nippo) und Jonas Vingegaard (Dänemark/Jumbo Visma).

So geht's weiter

Am Samstag geht es in die Pyrenäen. Nach 70 ruhigen Kilometern folgen mehrere Passhöhen, welche besonders für die Kletterer reizvoll sind. Das 183,7 km lange Rennen, das von Carcassonne nach Quillan führt, können Sie ab 15:00 Uhr auf SRF info und in der Sport App mitverfolgen.