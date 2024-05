Filippo Ganna gewinnt das 2. Zeitfahren am Giro d'Italia über 31,2 Kilometer von Castiglione delle Stiviere nach Desenzano del Garda.

Tadej Pogacar, der mit 29 Sekunden Rückstand 2. wird, baut die Führung im Gesamtklassement weiter aus.

Am Sonntag steht mit 5700 Höhenmetern die Königsetappe auf dem Programm.

Im 1. hügeligen Zeitfahren am diesjährigen Giro hatte Tadej Pogacar im Vergleich mit Zeitfahrspezialist Filippo Ganna noch knapp die Nase vorne gehabt und den Etappensieg gefeiert. Am Samstag stand auf ebenem Terrain über 31,2 Kilometer der 2. Kampf gegen die Uhr an. Wieder lieferten sich Pogacar und Ganna ein Kopf-an-Kopf-Rennen – mit besserem Ende für den Italiener. Ganna feierte in Desenzano del Garda den 7. Giro-Etappensieg seiner Karriere.

Der 27-Jährige kam mit über einer Minute Vorsprung auf Ex-Weltmeister Tobias Foss im Ziel an und liess anschliessend Fahrer um Fahrer hinter sich. Erst als mit Pogacar der letzte Fahrer an den Start ging, musste Ganna zittern. Der Slowene lag bei der ersten Zwischenzeit 4 Sekunden vor Ganna, fiel auf der zweiten Streckenhälfte jedoch hinter den Italiener zurück und kam mit 29 Sekunden Rückstand als 2. ins Ziel.

Spannung hinter Pogacar

Damit verpasste Pogacar zwar seinen 4. persönlichen Erfolg an diesem Giro, baute die Führung in der Gesamtwertung vor der Königsetappe aber weiter aus – auf über 3:40 Minuten. Der Gesamtsieg dürfte dem Slowenen kaum noch zu nehmen sein.

Hinter Pogacar zeichnet sich jedoch ein spannender Vierkampf um die letzten beiden Podestplätze ab. Zwischen den ersten beiden Verfolgern Geraint Thomas (+3:41) und Daniel Felipe Martinez (+3:56) liegen nur 15 Sekunden. Dahinter befinden sich mit Ben O'Connor (+4:35) und Antonio Tiberi (+5:17) zwei weitere Fahrer in Lauerstellung.

So geht es weiter

Am Sonntag steht mit dem 15. Teilstück die Königsetappe des diesjährigen Giro auf dem Programm. Über 222 km geht es für Pogacar und Co. von Manerba del Garda nach Livigno. Dabei gilt es nicht weniger als 5700 (!) Höhenmeter und 3 Anstiege der 1. Kategorie zu bewältigen. Ab 14 Uhr sind Sie auf SRF info live dabei.