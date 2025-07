Per E-Mail teilen

Thymen Arensman (NED/Ineos-Grenadiers) gewinnt die 14. Etappe der Tour de France über 182,6 km von Pau nach Luchon-Superbagnères solo.

Im Kampf um das Gelbe Trikot distanziert Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates-XRG) Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) um weitere sechs Sekunden.

Olympiasieger Remco Evenepoel muss die Rundfahrt am Tourmalet entkräftet aufgeben.

Als auf der 14. Etappe der Tour de France bereits über 4500 Höhenmeter zurückgelegt waren, versuchte es Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) mit einem Angriff. Doch Leader Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG) konnte dem Dänen 3,3 km vor dem Ziel folgen, ohne erst aus dem Sattel gehen zu müssen. Die beiden wechselten sich auf den letzten Kilometern mit Attacken ab, doch weder der Slowene noch Vingegaard konnte sich absetzen.

Die Rivalen bogen in Luchon-Superbagnères nach über 180 km gemeinsam auf die Zielgerade ein. Dort war es einmal mehr Pogacar, der im Sprint schneller war und gar noch vier Sekunden vor Vingegaard über den Zielstrich fuhr. Im Gesamtklassement liegt der 26-Jährige neu 4:13 Minuten vor dem zweitplatzierten Dänen. Dritter ist mit fast 8 Minuten Rückstand der Deutsche Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), der auch von der Aufgabe Remco Evenepoels (Soudal-Quickstep) profitierte.

Arensmans grösster Karriereerfolg

Zum Tagessieg reichte es allerdings nicht. Diesen schnappte sich der Niederländer Thymen Arensman (Ineos – Grenadiers). Der 25-Jährige hatte sich bereits über 100 km vor dem Ziel mit neun anderen Fahrern abgesetzt und war lange Teil der Fluchtgruppe gewesen. Im vorletzten Anstieg auf den Col de Peyresourde verschärfte er das Tempo und versuchte sein Glück allein.

Mit Erfolg: Auf der Passhöhe hatte er bereits über eine Minute Vorsprung auf seine ersten Verfolger, auch das Feld mit Pogacar und Vingegaard kam ihm kaum näher. Zu Beginn des fast 13 km langen Schlussanstiegs betrug sein Vorsprung auf die Favoriten mehr als drei Minuten. Wohl auch, weil sich die Attacken im Feld erst kurz vor dem Ziel ereigneten, reichte es für Arensman ohne grosses Zittern zum Sieg. Er überquerte den Zielstrich 1:08 Minuten vor Pogacar.

Es ist für Arensman auf der zweithärtesten Etappe der diesjährigen Tour der bisher grösste Sieg der Karriere. Der 25-Jährige nimmt erstmals in seiner Karriere an der Frankreich-Rundfahrt teil. Vor drei Jahren hatte er an der Vuelta bereits einen Etappensieg feiern können.

So geht es weiter

Die zweite Tour-Woche endet mit einer hügeligen Etappe von Muret nach Carcassonne. Besonders Klassiker-Spezialisten, darunter etwa die Tudor-Fahrer Marc Hirschi und Julian Alaphilippe, dürften den Tagessieg ins Visier nehmen. Nach einem Ruhetag steht am Dienstag die Rückkehr auf den legendären Mont Ventoux im Zentralmassiv auf dem Programm. Alle Etappen sehen Sie wie gewohnt live bei SRF.

