Nico Denz gewinnt gewinnt die 14. Etappe des Giro d'Italia vor Derek Gee und Alberto Bettiol.

Für den Deutschen ist es der 2. Sieg innert 3 Tagen.

Der Mann des Tages ist aber Bruno Armirail, welcher viel Zeit gutmacht und neu die Maglia Rosa trägt.

Nico Denz wäre beinahe zu früh in Jubel ausgebrochen. Der Bora-hansgrohe-Fahrer setzte genau zum richtigen Zeitpunkt zum Schlussspurt an. Derek Gee (Israel - Premier Tech) heftete sich an Denz' Hinterrad, konnte aber in den letzten Metern den bereits jubelnden Denz nicht mehr einholen. Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) vervollständigte das Podium des Tages. Das Trio hatte sich kurz vor dem Ziel einer Ausreissergruppe angeschlossen und kämpfte dann untereinander um den Sieg.

00:59 Video Denz jubelt über den Tagessieg Aus Sport-Clip vom 20.05.2023. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

Armirail überrascht und macht Rückstand wett

Für Aufsehen sorgte aber ein anderer Fahrer. Bruno Armirail (Groupama - FDJ) landete zwar «nur» auf dem 15. Platz, doch weil der Franzose 21:11 Minuten auf Leader Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) gutmachte, trägt er neu die Maglia Rosa. Thomas im Peloton versuchte gar nicht erst, das Trikot zu verteidigen, und liegt nun 1:41 Minuten hinter Armirail zurück.

Fahrer machen Schwimmübungen

Auf der langen Abfahrt vom Simplonpass hinunter wurden die Fahrer stark verregnet. Viele kämpften mit der Nässe und der Kälte, doch glücklicherweise gab es keine Stürze. Tagessieger Denz sagt sogar im Siegerinterview, dass er 3 Jacken auf der Abfahrt getragen habe. Da der Regen in der Fläche noch stärker wurde, wechselte Laurenz Rex (Intermarché – Circus – Wanty) sogar zwischenzeitlich die Sportart.

So geht es weiter

Am Sonntag stehen 195 km von Seregno nach Bergamo auf dem Programm. Der Abschnitt gilt als Bergetappe, was mit 3'600 Höhenmetern auch nicht unbegründet ist. 3 Kilometer vor dem Ziel wird die Spannung steigen, da die Schlussabfahrt gleich mehrere scharfe Kurven und Fahrbahnverengungen bietet. Am Montag geniessen die Fahrer den letzten Ruhetag des Giros.