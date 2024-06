Per E-Mail teilen

Legende: Doch noch pünktlich in Wrexham Das Lifeplus-Wahoo-Team vor der 2. Etappe. Imago/SW Pix

Dem britischen Frauen-Profi-Radteam Lifeplus-Wahoo sind 14 Räder gestohlen worden. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Freitag vor dem Teamhotel nahe dem nordenglischen Whitchurch, wo die Fahrerinnen nach der 1. Etappe der Tour of Britain einquartiert waren.

Das Team hätte sich von der Tour zurückziehen müssen, wenn nicht andere Equipen ihre Ersatzräder und sogar Mechaniker zur Verfügung gestellt hätten. Lifeplus-Wahoo sprach der Konkurrenz «all unseren Dank und unserer Wertschätzung» aus. «Ohne sie könnten wir nicht starten!»

Die Tour of Britain (offiziell «The Women's Tour») dauert bis Sonntag. In Führung lag nach der 1. Etappe die Belgierin Lotte Kopecky (SD Worx). Mit Linda Zanetti (Human Powered Health) ist auch eine Schweizerin am Start.