15. Etappe am Giro d'Italia

Über 200 Kilometer lang hatten Dario Cataldo (Astana) und Mattia Cattaneo (Androni) ein Ausreisser-Duo gebildet und sich zusammen an der Spitze behauptet. Im Schlusssprint der beiden Italiener hatte dann Routinier Cataldo die Nase vorn.

Platz 3 ging nach insgesamt 232 Kilometern an den Briten Simon Yates, der die erste Verfolgergruppe ins Ziel führte. Leader Richard Carapaz hat sein Trikot souverän verteidigen und seinen Vorsprung auf Tour-de-Romandie-Sieger Primoz Roglic gar ausbauen können. Der Slowene war in der letzten Abfahrt gestürzt und hatte sich gerade noch an der Leitplanke festhalten können.

Nächster Programmpunkt: Die verkürzte Königsetappe

Weiter geht es beim Giro am Dienstag mit der Königsetappe über 194 Kilometer von Lovere zum Ponte di Legno. Der 2618 Meter hohe Gavia-Pass musste wegen Lawinengefahr aus dem Programm genommen werden: Hohe Schneewände türmen sich dort entlang der Strecke und auf der Abfahrt hätte Eisglätte gedroht. Vorher wartet noch der zweite Ruhetag am Montag.