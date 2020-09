Titelverteidiger Egan Bernal wird im Schlussaufstieg der 15. Tour-de-France-Etappe früh distanziert und verliert über sieben Minuten.

Auch Nairo Quintana muss abreissen lassen.

Den Tagessieg sichert sich der Slowene Tadej Pogacar im Sprint vor Landsmann und Leader Primoz Roglic.

Nach fünf Tour-de-France-Siegen in Folge dürfte die Ära Ineos (ex-Sky) in diesem Jahr zu Ende gehen: Captain Egan Bernal wurde in der 15. Etappe entscheidend distanziert. Der Kolumbianer büsste im Schlussanstieg auf den Grand Colombier 7:20 Minuten ein und fiel im Gesamtklassement aus den Top 10.

Machtdemonstration von Jumbo-Visma

An der Spitze liegt weiterhin Primoz Roglic. Der Slowene verlor zwar den Schlusssprint gegen Landsmann Tadej Pogacar (UAE Emirates), verfügt aber über das stärkste Team: Seine Jumbo-Visma-Equipe hatte das Geschehen jederzeit im Griff.

Pogacar liegt als erster Verfolger 40 Sekunden hinter Roglic. Der drittklassierte Kolumbianer Rigoberto Uran (EF) hat bereits einen Rückstand von 1:34 Minuten.

Auch Quintana distanziert

Der 17 km lange Schlussanstieg war ein pures Ausscheidungsrennen der Gesamtklassements-Asprianten. Neben Bernal verlor auch Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) Zeit. Der dreifache Podest-Fahrer aus Kolumbien büsste 3:50 Minuten auf das Duo Pogacar/Roglic ein.

Auch die letzte leise Hoffnung der Franzosen, Guillaume Martin aus dem Cofidis-Team, verlor über drei Minuten. Bester Schweizer war Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ) als 16.

Ruhetag am Montag

Nach dem 2. Ruhetag am Montag folgt am Dienstag auf der Etappe von La Tour-du-Pin nach Villard-de-Lans ein ständiges Auf und Ab mit fünf Bergwertungen. Das Ziel befindet sich auf 1150 Metern über Meer.