Der junge Belgier Jasper Philipsen feiert auf der 15. Etappe der Vuelta seinen ersten Tagessieg an einer grossen Rundfahrt.

Bis 3,4 km vor dem Ziel durfte Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) vom Etappensieg träumen. Der Italiener hatte sich am letzten von 5 Bergen aus einer Ausreissergruppe absetzen können. Mit dem Tagessieg klappte es nach der mit 230 Kilometern längsten Etappe der diesjährigen Spanien-Rundfahrt von Mos nach Puebla de Sanabria aber nicht.

Cattaneo wurde bei immer stärker werdendem Regen und kühlen Temperaturen vom Hauptfeld geschluckt. Jasper Philipsen aus dem UAE Team Emirates setzte sich in der Folge im Schlusssprint durch. Für den 22-jährigen Belgier ist es der erste Etappensieg an einer der grossen Rundfahrten.

Mäder schnell wieder eingeholt

In Szene setzte sich neben Cattaneo auch der 23-jährige Gino Mäder. Der Schweizer machte sich am letzten Anstieg auf die Verfolgung des Italieners, wurde aber wieder eingeholt.

Das gesamte Fahrerfeld erreichte das Ziel in Puebla de Sanabria zeitgleich mit dem Sieger. An der Spitze des Gesamtklassements gab es keine Verschiebungen. Vorjahressieger Primoz Roglic (Jumbo-Visma) führt weiterhin 39 Sekunden vor Richard Carapaz (Ineos) und 47 vor Hugh Carthy (EF Education First).