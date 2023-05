Brandon McNulty sprintet in der 15. Etappe des Giro d'Italia in Bergamo als Erster über die Ziellinie.

Der Amerikaner setzt sich vor seinen Ausreisser-Kollegen Ben Healy und Marco Frigo durch.

Bruno Armirail verteidigt die Maglia Rosa erfolgreich.

Brandon McNulty (UAE Team Emirates) sicherte sich den Sieg auf der Bergetappe nach Bergamo. Ben Healy (EF Education-EasyPost) und Marco Frigo (Israel – Premier Tech) komplettierten das Tagespodest. Das Trio konnte frühzeitig entkommen und seinen Vorsprung erfolgreich behaupten. Obwohl Frigo nach dem letzten Anstieg fast geschlagen schien, kämpfte sich der Italiener noch einmal zurück. Dennoch hatte McNulty am Schluss nach über 195 km und fast 4'000 Höhenmetern die besseren Beine und sicherte sich somit den Etappensieg.

00:33 Video McNulty hat den längeren Atem im Schlusssprint Aus Sport-Clip vom 21.05.2023. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Armirail büsst Zeit ein

Der Leader im Gesamtklassement, Bruno Armirail (Groupama-FDJ), konnte die Maglia Rosa verteidigen. Zwar verlor der Franzose etwas Zeit auf die Favoriten Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) und Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Für die 16. Etappe hat Armirail aber noch einen Vorsprung von 68 Sekunden.

So geht es weiter

Die Fahrer werden den Ruhetag am Montag geniessen, denn am Dienstag erwartet sie bereits die nächste herausfordernde Bergetappe. Auf der Strecke von Sabbio Chiese zum Monte Bondone legen sie insgesamt 5'200 Höhenmeter zurück. Allein auf den letzten 21 km gewinnen sie beeindruckende 1'430 Meter an Höhe. An der steilsten Stelle erreicht die Steigung mehr als 15 Prozent. Den Abschnitt können Sie am Dienstag um 15:00 Uhr live auf SRF zwei verfolgen.