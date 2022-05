Giulio Ciccone gewinnt die Bergetappe mit Ankunft in Cogne im Aostatal solo. Richard Carapaz bleibt Leader.

Giulio Ciccone war bis 19 Kilometer vor dem Ziel Teil einer Ausreisser-Gruppe, ehe er sich auf dem steilen Teil und langen Anstieg nach Cogne absetzen konnte. Der Italiener erreichte das Ziel auf 1534 Metern über Meer gut eineinhalb Minuten vor dem zweitplatzierten Kolumbianer Santiago Buitrago und fast acht Minuten vor dem Hauptfeld mit Leader Richard Carapaz.

Für Ciccone war es der dritte Etappenerfolg im Rahmen der Italien-Rundfahrt nach seinen Siegen 2016 und 2019.

Legende: Sorgte für einen Heimsieg Giulio Ciccone. Imago Images/Sirotti

Carapaz bleibt Leader

Carapaz nimmt die letzte Woche des Giro d'Italia als Leader in Angriff. Der Olympiasieger aus Ecuador verteidigte auf dem 15. Teilstück die am Vortag eroberte «Maglia Rosa» souverän. Carapaz wurde auf den 177 km mit drei langen Anstiegen kaum getestet. In der Endphase des 22 km langen Schlussanstiegs holte der Giro-Sieger von 2019 sogar noch etwas Zeit auf die Konkurrenz heraus.

In der Gesamtwertung liegt Carapaz nun neun Sekunden vor dem zweitplatzierten Australier Jai Hindley und 32 Sekunden vor dem Portugiesen João Almeida.

Ruhetag am Montag – weitere Bergetappe am Dienstag

Nach einem letzten Ruhetag wird der Giro am Dienstag mit der ersten von noch vier ausstehenden Bergetappen fortgesetzt. Es beginnt gleich mit der 202 km langen Königsetappe und dem wohl härtesten Anstieg dieser Austragung, dem legendären Mortirolo-Pass. Der 105. Giro endet am Sonntag mit einem Einzelzeitfahren in Verona.