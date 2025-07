Paret-Peintre erlöst Frankreich am Mont Ventoux

Valentin Paret-Peintre (FRA) gewinnt die 16. Etappe der Tour de France von Montpellier auf den Mont Ventoux.

Der 24-Jährige sorgt damit für den ersten französischen Sieg an der diesjährigen Rundfahrt.

Tadej Pogacar (SLO) baut seinen Vorsprung im Gesamtklassement leicht aus.

Valentin Paret-Peintre hat in der 16. Etappe der Tour de France für den ersten französischen Sieg in diesem Jahr gesorgt. Der 24-Jährige vom Team Soudal Quick-Step setzte sich nach 171,5 km auf dem legendären Mont Ventoux in einem Zweier-Sprint gegen den Iren Ben Healy (EF Education – EasyPost) durch.

Als dritter erreichte der Kolumbianer Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) mit einem Rückstand von vier Sekunden das Ziel auf 1910 Metern über Meer.

Pogacar weiter unangefochten

Der Titelverteidiger und aktuelle Leader Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) verpasste den im Vorfeld durchaus erwarteten Sieg, weil er die Enteilten nicht mehr einholen konnte. Der Slowene kam 43 Sekunden nach dem Führung-Quartett als Fünfter ins Ziel.

In der Gesamtwertung steht Pogacar als Träger des Gelben Trikots weiter mit grossem Vorsprung vor Jonas Vingegaard an der Spitze. Der Däne vom Team Visma – Lease a bike versuchte dreimal vergeblich, den Leader anzugreifen, konnte den Slowenen aber nicht in Bedrängnis bringen.

Am Ende holte Pogacar noch zwei Sekunden heraus und führt das Gesamtklassement nun mit 4:15 Minuten Vorsprung an. Dritter bleibt der junge Deutsche Florian Lipowitz mit bereits über neun Minuten Rückstand.

So geht es weiter

Am Mittwoch steht die 17. Etappe der Landesrundfahrt von Bollène nach Valence nordwärts durchs Rhonetal an. Auf der 160,4 Kilometer langen Strecke müssen insgesamt 1650 Höhenmeter bewältigt werden. Zwei moderate Anstiege bei km 87 und 40 vor dem Ziel dürften die Sprinter nicht abhängen. Für sie wird es wohl die letzte Chance auf eine Sprintankunft bei dieser Tour sein.

