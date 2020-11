Roglic baut Vorsprung aus – Tagessieg an Nielsen

Primoz Roglic steigt aus der Pole-Position in das finale Wochenende der 75. Spanien-Rundfahrt. In der 16. Etappe von Salamanca nach Ciudad Rodrigo gewann der Slowene als Tageszweiter sechs Bonifikationssekunden.

Roglic steigt damit mit einer Reserve von 45 Sekunden auf den Ecuadorianer Richard Carapaz und 53 Sekunden auf den Briten Hugh Carthy in die entscheidende 17. Etappe vom Samstag. Auf den 178 km von Sequeros auf den Alto de la Covatilla warten bei der letzten Bergetappe insgesamt 4000 Höhenmeter auf die Fahrer. Die Schlusssteigung ist 11,4 km lang und weist durchschnittlich 7,1 Steigungsprozente auf.

Legende: Fährt dem Vuelta-Sieg entgegen Primoz Roglic. imago images

Däne Cort Nielsen im Sprint der Schnellste

Der Tagessieg ging an Magnus Cort Nielsen (Team Education First), der seine 3. Etappe im Rahmen der Vuelta für sich entschied. Seine ersten beiden Etappenerfolge in Spanien hatte der 27-jährige Däne 2016 gefeiert.

Die diesjährige Ausgabe der Spanien-Rundfahrt endet am Sonntag in Madrid mit einer Flachetappe, auf der der Leader nicht mehr angegriffen werden dürfte.