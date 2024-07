Der Ecuadorianer Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) gewinnt die 17. Etappe der Tour de France mit dem Ziel bei der Bergstation Superdévoluy solo.

Gesamtleader Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) testet seinen ersten Verfolger Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), der sich aber nicht entscheidend abschütteln lässt.

Auch am Donnerstag stehen die Chancen auf einen Ausreissererfolg gut, bevor es am Freitag wieder richtig happig wird.

Richard Carapaz hat seinen ersten Etappensieg an der Tour de France gefeiert. Der Ecuadorianer, Giro-Sieger von 2019 und Vuelta-Zweiter von 2020, schloss am vorletzten Aufstieg des Tages (Col du Noyer) aus einer Verfolgergruppe zur Spitze auf und setzte sich kurz darauf zusammen mit Simon Yates (Jayco AlUla) ab. Der Brite konnte das Tempo des Olympiasiegers aber nicht mitgehen und musste sich schliesslich mit dem 2. Rang begnügen. Platz 3 ging an den Spanier Enric Mas.

01:38 Video Carapaz fährt alleine in Superdévoluy ein Aus Sport-Clip vom 17.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden.

Für das Team von Carapaz ist es der erste Tagessieg an der diesjährigen Rundfahrt. Der Ecuadorianer hatte am 3. Tag der Tour das Gelbe Trikot erobert, musste dieses aber bereits am Tag darauf an Tadej Pogacar abtreten. «Ich bin überglücklich. Es war ein harter Tag mit vielen Attacken, aber wir hatten uns das am Morgen schon so ausgemalt. Ich denke, in ganz Südamerika werden sie froh sein», so der Tagessieger.

Favoriten liefern Vorgeschmack

Mit dem Tagessieg hatten die Gesamtklassementsfahrer um Pogacar nichts zu tun. Trotzdem lieferten sie bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die kommenden Tage ab. Der Slowene attackierte am Col du Noyer und riss eine Lücke zu Jonas Vingegaard auf. In der anschliessenden Abfahrt kam der Däne aber wieder heran.

Im Zielsprint fuhr Pogacar dann doch noch einige Sekunden auf seinen ersten Verfolger heraus. Er habe mit der instinktiven Attacke bloss seine «Beine testen wollen», um herauszufinden, ob sie in der dritten Woche noch gut seien, so der Giro-Sieger, der nach wie vor auf Double-Kurs liegt.

02:36 Video Pogacar wird Vingegaard nicht richtig los Aus Sport-Clip vom 17.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 36 Sekunden.

Bereits im Ziel befand sich zu diesem Zeitpunkt Remco Evenepoel (Soudal-Quickstep), der sich in der letzten Steigung des Tages leicht absetzen konnte. Der im Gesamtklassement auf Rang 3 liegende Belgier machte so immerhin einige Sekunden auf Pogacar und Vingegaard gut.

So geht es weiter

Das Teilstück am Mittwoch hatte Ausreisser durch das hügelige Profil und drei Bergwertungen zum Schluss förmlich eingeladen. Entsprechend hektisch war es im Feld zu und her gegangen. Viele witterten ihre Chance, richtig absetzen konnte sich aber lange niemand.

Auch am Donnerstag dürften die Ausreisser wieder gefragt sein. Bevor am Freitag und Samstag zwei harte Alpenetappen anstehen, sind zwischen Gap und Barcelonnette fünf kleinere Anstiege zu bewältigen.