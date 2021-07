Tadej Pogacar hat auf der 17. Etappe der Tour de France in den Pyrenäen seine Muskeln spielen lassen und sich den Tagessieg gesichert.

Damit ist dem 22-jährigen Slowenen der Sieg im Gesamtklassement kaum mehr zu nehmen.

Am Donnerstag steht auf einer weiteren Pyrenäen-Etappe der Col du Tourmalet auf dem Programm.

War das bereits der entscheidende Schritt in Richtung eines abermaligen Tour-de-France-Triumphs? Gegen Tadej Pogacar war auf dem 17. Teilstück der Frankreich-Rundfahrt am französischen Nationalfeiertag kein Kraut gewachsen. Es ist für den 22-Jährigen der 2. Tagessieg in diesem Jahr nach seinem Erfolg beim Zeitfahren auf der 5. Etappe.

Pogacar mit dem längsten Atem

Die Entscheidung um den Tagessieg bei der Bergankunft auf dem Col du Portet fiel wenige hundert Meter vor dem Ziel. Pogacar schüttelte mit Jonas Vingegaard und Richard Carapaz seine letzten Verfolger ab und überquerte die Ziellinie als Erster.

Kaum einholbare 5:39 Minuten beträgt der Vorsprung des Slowenen im Kampf um das Gelbe Trikot. Neuer Zweiter im Gesamtklassement ist der Etappenzweite Vingegaard. Pogacars bisher ärgster Verfolger Rigoberto Uran musste am brutalen Schlussanstieg abreissen lassen.

Geht noch etwas im Gesamtklassement?

Einzig am Donnerstag beim finalen Pyrenäen-Showdown – inklusive dem Col du Tourmalet – sowie beim Einzelzeitfahren am Samstag bieten sich noch Chancen für eine Aufholjagd, doch die scheinen angesichts Pogacars Dominanz und Konstanz beinahe aussichtslos. Trägt Pogacar Gelb bis nach Paris, wäre er der jüngste Doppel-Champion der Tour-Geschichte.