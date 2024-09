Kaden Groves hat die 17. Etappe der Vuelta gewonnen. Der 25-jährige Australier vom Team Alpecin-Deceuninck setzte sich nach 141,5 km von Arnuero nach Santander an der kantabrischen Küste im Schlusssprint vor Pavel Bittner (Team dsm-firmenich PostNL) und Vito Braet (Intermarche-Vanty) durch. Für den Träger des grünen Trikots, des besten Sprinters, ist es der dritte Tageserfolg bei der diesjährigen Rundfahrt durch Spanien.

In der Gesamtwertung änderte sich nichts. Der Australier Ben O'Connor von Decathlon AG2R La Mondiale führt weiterhin fünf Sekunden vor Primoz Roglic (Bora-hansgrohe).

Legende: Dritter Tagessieg Für Kaden Groves. Keystone/EPA/JAVIER LIZON

Schmid auf Rang 11

Bester Schweizer der 17. Etappe war Mauro Schmid, der als 11. einen Top-10-Platz nur knapp verpasste. Der Zürcher hatte sich drei Kilometer vor dem Ziel energisch aus dem Feld abgesetzt, doch wenige 100 Meter vor der Ziellinie wurde er von Groves und Co. überholt. Stefan Küng fuhr auf den 49. Rang. In der Gesamtwertung liegt Küng auf dem 39. Rang, Schmid ist an 75. Position klassiert.

Am Donnerstag geht es mit der 18. Etappe von Vitoria-Gasteiz nach Maestu-Parque Natural de Izki weiter. Auf 179,5 km erwarten die Fahrer erneut zwei Anstiege, der erste am Alto de Rivas de Tereso, der zweite am Puerto Herrera. Vier Etappen vor Schluss könnte es im Kampf um das Führungstrikot einige Attacken geben. Die Spanien-Rundfahrt endet am 8. September in Madrid.