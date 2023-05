Der Italiener Alberto Dainese gewinnt die 17. Etappe des Giro im Sprint.

Geraint Thomas verteidigt sein Leadertrikot mühelos.

Die Sprintankunft in Caorle war auf der 17. Etappe der Italien-Rundfahrt vorprogrammiert und von den Fahrern auch so umgesetzt worden. Die Entscheidung fiel dann aber denkbar knapp aus. Auf dem Zielfoto entschieden wenige Zentimeter zugunsten von Alberto Dainese (Team DSM). Für den 25-Jährigen ist es der insgesamt 2. Etappensieg bei seiner «Heim-Rundfahrt».

Auf den Schlusskilometern, gespickt mit engen Kurven, gaben sich die Top-Teams an der Spitze die Klinke in die Hand – keines konnte sich nachhaltig etablieren. Auf den letzten Metern ging Routinier Michael Matthews (Jayco AlUla) wohl etwas zu früh in den Wind raus und musste sich als Dritter zusammen mit Jonathan Milan (Bahrain Victorious) auf Platz 2 geschlagen geben. Milan ist damit bereits zum 4. Mal der erste Geschlagene bei der diesjährigen Austragung.

Thomas ohne Sieg an der Spitze

Über einen Grossteil der 195 flachen Kilometern passierte erwartungsgemäss wenig. Eine früh gebildete, vierköpfige Fluchtgruppe wurde vom Feld stets an der kurzen Leine gehalten und pünktlich vor dem Finale geschluckt.

Somit ändert sich auch in der Gesamtwertung nichts. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), der weiter auf seinen ersten Etappensieg am diesjährigen Giro wartet, behält die Maglia Rosa. Der Brite führt 18 Sekunden vor dem Portugiesen João Almeida (UAE Teams Emirates) und 29 vor Primoz Roglic (Jumbo-Visma) aus Slowenien.

So geht es weiter

Nach der letzten klassischen Flachetappe stehen beim Giro in den Dolomiten die entscheidenden Tage an. Am Donnerstag geht es «nur» über 161 km, die 18. ist damit die bislang kürzeste Etappe (ausgenommen Zeitfahren). Von Oderzo klettern die Fahrer hoch nach Val di Zoldo. Vor allem die letzten 15 km haben es mit Steigungen von knapp 20% in sich.