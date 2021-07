Tadej Pogacar holt sich auch bei der 18. Etappe der Tour de France den Tagessieg.

Wie am Vortag komplettieren Jonas Vingegaard und Richard Carapaz das Podest.

Der Gesamtsieg dürfte dem Slowenen kaum mehr zu nehmen sein.

Es war ein hartes Stück Arbeit, das die Fahrer bei der letzten Pyrenäen-Etappe zu absolvieren hatten. Zwar führte das Teilstück von Pau nach Luz Ardiden «nur» über 129,7 Kilometer, auf dem Weg dahin warteten aber gleich zwei Bergwertungen der höchsten Kategorie.

Am Ende war das Resultat aber das gleiche wie am Mittwoch. Gesamtleader Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) gewann die Etappe vor Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) und Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Der Slowene distanzierte seine letzten Verfolger kurz vor dem Ziel mit einem unwiderstehlichen Antritt. Der Gesamtsieg dürfte Pogacar damit kaum mehr zu nehmen sein. Seine ersten Verfolger Vingegaard und Carapaz liegen fast 6 Minuten hinter ihm zurück.

Neu auch Leader in der Bergwertung

Der 22-Jährige hatte beim 13,3 Kilometer langen Schlussaufstieg mit durchschnittlichen 7,4 Prozent Steigung schon vor dem entscheidenden Angriff für die Musik gesorgt. 3 Kilometer vor dem Ziel sprengte er das stark reduzierte Feld auf 5 Fahrer.

Dank dem zweiten Etappensieg in Serie übernahm Pogacar auch die Führung in der Bergpreiswertung. Der Niederländer Wout Poels (Bahrain Victorious), der bisherige Träger des gepunkteten Trikots, musste im letzten Aufstieg abreissen lassen und belegt neu Rang 2.

Noch 3 Etappen

Noch sind an der Tour de France 3 Etappen zu absolvieren. Das Teilstück am Freitag dürfte zur Beute der Sprinter werden. Das Rennen führt über 207 flache Kilometer von Mourenx nach Libourne (ab 15: Uhr live auf SRF zwei). Nach dem Zeitfahren vom Samstag endet die Tour am Sonntag traditionellerweise mit Ziel in Paris.