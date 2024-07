Der Belgier Victor Campenaerts (Lotto-DSTNY) gewinnt die 18. Etappe der Tour de France von Gap nach Barcelonnette.

In einem packenden Schlussfinal überquert Campenaerts als Erster eines Ausreisser-Trios die Ziellinie.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) verteidigt seine Leaderposition im Gesamtklassement souverän. Das Feld mit den Tour-Favoriten erreicht das Ziel mit knapp 14 Minuten Rückstand.

Am Ende einer hügeligen, knapp 180 Kilometer langen 18. Etappe mit 5 Bergwertungen der 3. Kategorie lieferte sich das Ausreisser-Trio um Victor Campenaerts, Lokalmatador Mattéo Vercher (Total Energies) und den Polen Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) einen mitreissenden Schlussspurt. Letztlich hatte der 32-jährige Belgier die meisten Energiereserven und sicherte sich so seine erste Tour-Etappe überhaupt.

Kurz nachdem Campenaerts die Ziellinie überquert hatte, schnappte er sich sein Smartphone und feierte den grössten Karriereerfolg im Videocall mit seiner Liebsten. Der Zeitfahrspezialist hat die letzte Chance vor dem Alpen-Showdown um das Gelbe Trikot genutzt und ganz gross aufgetrumpft.

00:25 Video Campenaerts ist der Schnellste im Schlusssprint Aus Sport-Clip vom 18.07.2024. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

Ein Tag für die Ausreisser

Dass es vor den beiden schweren Alpen-Tests ein Tag für Ausreisser werden würde, war schon vor dem Start klar gewesen. Mit 5 kleineren Bergwertungen war die Etappe wie gemacht für eine grosse Flucht. Allerdings dauerte es fast die gesamte erste Rennstunde, bis sich eine rund 40 Fahrer starke Gruppe gefunden hatte. Immer wieder gab es Attacken und Gegenattacken.

Etwa 65 Kilometer vor dem Ziel in Barcelonnette ging es um die Frage nach dem Tagessieger. Zahlreiche Fahrer wagten einen Angriff, kamen dabei jedoch nicht weg, sodass die Spitzengruppe den letzten Anstieg, die Côte de Demoiselles Coiffées, geschlossen in Angriff nahm. Dort griff Kwiatkowski kurz vor der Kuppe an. In der Abfahrt konnten dann Campenaerts und Vercher zum Führenden aufschliessen.

04:27 Video Emotionaler Campenaerts: «Davon habe ich seit langer Zeit geträumt» Aus Sport-Clip vom 18.07.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 27 Sekunden.

Pogacar mit Gesamtsieg im Blick

Tadej Pogacar und seine verbliebenen Rivalen im Kampf um den Gesamtsieg liessen die Ausreisser an der langen Leine und hatten am Ende einen Rückstand von fast 14 Minuten. Am Freitag dürfte Pogacar selbst das Tempo vorgeben, bei der Fahrt über das Dach der Tour kann er den 3. Gesamtsieg nahezu perfekt machen. Sein erster Verfolger Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) muss den Slowenen bereits an der Cime de la Bonnette attackieren, um noch Hoffnungen auf den Gesamtsieg zu haben.

Der nach einem Sturz angeschlagene Biniam Girmay ist dem Gewinn des Grünen Trikots einen grossen Schritt nähergekommen. Der Sprinter aus Eritrea hielt seinen Vorsprung in der Punktewertung vor dem Belgier Jasper Philipsen von 33 Punkten aufrecht, der erste Grün-Triumph eines afrikanischen Radprofis ist dem dreifachen Etappensieger nur noch theoretisch zu nehmen. Allerdings muss Girmay das Ziel am Sonntag erreichen.

So geht es weiter

2 Tage vor dem Ende der 111. Tour de France steht den Radprofis eine herausfordernde Kletterpartie in den Alpen bevor – die wohl spektakulärste Bergetappe der diesjährigen Tour. Auf der 19. Etappe über 144,6 Kilometer von Embrun in das Skigebiet Isola 2000 kommen am Freitag 4400 Höhenmeter auf die Fahrer zu.