Der Slowene Primoz Roglic fährt weiter seinem ersten Erfolg bei einer Grand Tour entgegen. Der Fahrer vom Team Jumbo-Visma parierte auf der 18. Etappe der Vuelta souverän alle Attacken seiner Kontrahenten und konnte seinen Vorsprung in der Gesamtwertung nach dem Rückschlag am Vortag sogar wieder ausbauen.

Den Tagessieg auf dem 177,5 km langen Teilstück von Colmenar Viejo nach Becerril de la Sierra sicherte sich der Kolumbianer Sergio Higuita (EF Education First) nach einer 40 Kilometer langen Solofahrt.

Valverde wieder Zweiter

Roglic führte als Zweiter die erste Favoritengruppe ins Ziel und konnte seinen bis dato ärgsten Verfolger Nairo Quintana (Movistar) um mehr als eine Minute distanzieren. Noch am Mittwoch hatte der Kolumbianer Quintana mit einem gelungenen Ausreissversuch über fünf Minuten aufgeholt und sich in der Gesamtwertung auf Platz zwei geschoben.

Erster Verfolger von Roglic ist nun wieder Alejandro Valverde (Movistar) mit einem Rückstand von 2:50 Minuten vor seinem Teamkollegen Quintana (3:31 Minuten).

Entscheidung wohl bei nächster Bergankunft

Am Freitag erhalten die Sprinter eine neue Chance. Auf den 165,2 km der 19. Etappe von Avila nach Toledo wartet lediglich ein Anstieg der 3. Kategorie. Die Entscheidung in der Gesamtwertung dürfte am Samstag bei der Bergankunft in Plataforma de Gredos fallen, ehe die Vuelta am Sonntag mit einer Flachetappe in Madrid endet.

