Legende: Steht kurz vor dem Gesamtsieg Remco Evenepoel. Justin Setterfield / Getty Images

Der 22-jährige Belgier setzte sich auf dem Alto del Piornal vor dem Spanier Enric Mas durch, der nun im Gesamtklassement als erster Verfolger 2:07 Minuten Rückstand aufweist.

Auch am Donnerstag anlässlich der sehr offensiv gefahrenen 18. Etappe von Trujillo nach Alto del Piornal zeigte der Leader seine Stärke, als er auf dem Schlussanstieg zusammen mit Mas noch den niederländischen Routinier Robert Gesink abfing und zum zweiten Etappensieg der diesjährigen Vuelta sprintete.

Wie schon am Vortag behauptete sich Gino Mäder an der Spitze. Der Schweizer fuhr 26 Sekunden hinter Evenepoel auf Rang 12 ins Ziel. Auch Sébastien Reichenbach schaffte als 19. und mit 2:14 Minuten Rückstand eine Top-20-Klassierung.

Am Sonntag endet die Tour

Noch drei Etappen stehen zwischen Evenepoel und einem ersten Gesamtsieg an einer Grand Tour. In den kommenden beiden Tagen stehen noch einige Schwierigkeiten an, bevor dann am Sonntag die Rundfahrt auf flachem Gelände in Madrid zu Ende geht.