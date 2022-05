Dries de Bondt (Alpecin-Fenix) hat in Treviso den grössten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Der 30-jährige Belgier gewann nach 156 vor allem in der zweiten Etappenhälfte flachen Kilometern den Sprint einer vierköpfigen Ausreissergruppe. Edoardo Affini (Jumbo-Visma) und Magnus Cort-Nielsen (EF Education) mussten mit den Ehrenplätzen vorliebnehmen.

Das Feld erreichte das Ziel nur 14 Sekunden nach dem Spitzenquartett. Vor der 18. Etappe war mit einem Massensprint gerechnet worden. Die Ausreisser nahmen den Sprintern aber die letzte Chance, bevor es zum Abschluss des Giro noch einmal in die Berge geht.

Almeida wegen Corona ausgestiegen Box aufklappen Box zuklappen Joao Almeida ist beim Giro positiv auf Corona getestet worden und hat damit seinen Traum vom Gesamtsieg begraben müssen. Der 23-jährige Portugiese aus dem UAE Team Emirates trat am Donnerstag nicht mehr zur viertletzten Etappe an. In der Gesamtwertung hatte der Führende der Nachwuchswertung als Vierter knapp 2 Minuten Rückstand auf Leader Carapaz. Aufgrund seiner Zeitfahrqualitäten galt Almeida als ernsthafter Kandidat für das Podium.



An der Spitze des Gesamtklassements liegt weiter Richard Carapaz. Der Ecuadorianer aus dem Ineos-Team führt weiter 3 Sekunden vor Jai Hindley (Bora-hansgrohe). Der Australier bekundete auf den letzten Kilometern der Überführungsetappe überraschend Mühe, konnte sich aber als Letzter des Feldes gerade noch ohne Zeitverlust ins Ziel retten.

Zum Abschluss stehen am Freitag und Samstag noch zwei Etappen in den Bergen an, den Abschluss macht am Sonntag ein Zeitfahren rund um Verona.