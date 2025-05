Per E-Mail teilen

Nico Denz hat die 18. Etappe des Giro d'Italia solo für sich entschieden. Der Deutsche vom Team Red Bull–BORA–hansgrohe setzte sich 18 Kilometer vor dem Ziel entscheidend von der Spitzengruppe ab. Sein Vorsprung betrug rasch eine halbe Minute und wuchs immer weiter an.

Weil die Verfolger sein Tempo nicht mehr mitgehen konnten, siegte Denz schliesslich mit einem Abstand von 1:01 Minuten. Das Podest komplettierten der Italiener Mirco Maestri (Team Polti Visitmalta) und der Belgier Edward Planckaert (Alpecin – Deceuninck).

Für den eigentlich als Helfer des ausgestiegenen Primoz Roglic eingeplante Denz ist es der insgesamt siebte Profisieg, drei davon hat er an der Italien-Rundfahrt gewonnen.

Feld weit zurück

Denz hatte sich früh mit einer grossen Gruppe aus dem Hauptfeld abgesetzt. Gut 33 Kilometer vor dem Ziel kam es zu einer ersten Selektierung, als unter anderem die sprintstarken Klassikerspezialisten Mads Pedersen (DEN) und Wout van Aert (BEL) abgehängt worden waren.

Die Favoriten auf den Gesamtsieg gönnten sich vor den schweren Bergetappen einen ruhigeren Tag und erreichten mit fast 14 Minuten Rückstand das Ziel. Der Mexikaner Isaac del Toro liegt damit weiter 41 Sekunden vor Ex-Sieger Richard Carapaz aus Ecuador. Gesamtdritter ist der Brite Simon Yates mit einem Rückstand von 51 Sekunden.

So geht's weiter

Am Freitag begeben sich die Fahrer auf dem 19. Teilstück auf eine anspruchsvolle Bergetappe, welche auf einem 166 Kilometer langen Kurs von Biella nach Champoluc führt. Insgesamt müssen 4'950 Höhenmeter verteilt auf fünf gewertete Anstiege bewältigt werden, wobei die Strecke kaum Erholungsmöglichkeiten für das Peloton bietet. Die finale 21. Etappe der Italien-Rundfahrt findet dann am 1. Juni mit Start und Ziel in Rom statt.

