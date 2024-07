Pogacar lässt am Berg alle stehen und steht vor dem Gesamtsieg

Leader Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) gewinnt die 19. Etappe der Tour de France und baut seine Führung aus.

Der Slowene zeigt sich auch im Schlussanstieg des schweren Alpen-Abschnitts noch bärenstark.

Es ist bereits der 4. Etappensieg von Pogacar an der diesjährigen Tour.

Mit zwei Bergwertungen der höchsten Kategorie in den Knochen hatte Tadej Pogacar auch im 16 Kilometer langen Schlussaufstieg zur Bergankunft im Wintersportort Isola 2000 noch Musse: Kurz vor der Hälfte setzte der 25-Jährige zum Angriff an und liess seine ärgsten Konkurrenten in der Gesamtwertung – Jonas Vingegaard (Visma - Lease a Bike) und Remco Evenepoel (Soudal - Quick-Step) – gnadenlos stehen.

Und damit nicht genug: Der Slowene powerte weiter und liess den Vorsprung des Führenden Matteo Jorgenson (Visma - Lease a Bike) von 2:45 Minuten auf der Uhr zerrinnen. Kurz nach der 2-Kilometer-Marke war die Lücke geschlossen; Pogacar liess auch den letzten verbliebenen Konkurrenten sofort stehen und fuhr solo ins Ziel. Jorgenson fehlten am Ende 21 Sekunden, Dritter wurde Simon Yates (Jayco AlUla/+40 s).

Dank seinem 4. Etappensieg an der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt baut der Sieger von 2020 und 2021 seine Führung weiter aus: Der erste Verfolger und Vorjahressieger Vingegaard liegt 5:03 Minuten zurück, Evenepoel fehlen bereits knapp über 7 Minuten. Nach seinem Giro-Sieg im Mai steht Pogacar damit kurz vor dem legendärsten Double-Gewinn im Radsport – zum ersten Mal seit 1998 (Marco Pantani).

Girmay schreibt Geschichte

Auf dem 19. Abschnitt von Embrun nach Isola 2000 waren insgesamt 4400 Höhenmeter zu meistern. Der Cime de la Bonette rund 40 Kilometer vor dem Ziel bedeutete das Dach der 111. Tour de France. Zahlreiche Aussreisser versuchten sich an der Flucht, dem überragenden Pogacar entkam am Ende keiner.

Eine historische Entscheidung fiel auch im Kampf um das Grüne Trikot. Der dreifache Etappensieger Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) wird seine herausragende Tour als Gewinner der Punktewertung abschliessen, sollte er am Sonntag das Ziel in Nizza erreichen. Der Sprinter aus Eritrea kann von seinem belgischen Verfolger Jasper Philipsen (Alpecin) nicht mehr eingeholt werden und wird als erster afrikanischer Radprofi die «Grosse Schleife» in Grün beenden.

So geht es weiter

Die Fahrer werden auch am Samstag auf dem 20. Abschnitt nochmals gefordert, insgesamt stehen diesmal satte 4600 Höhenmeter an: Von Nizza aus sind vier grosse Hügel zu erklimmen, drei davon der höchsten Kategorie. Auch der Schlussaufstieg zum Col de la Couillole auf 1678 Meter über Meer gehört zu diesem Trio.

Am Sonntag findet die Tour de France 2024 ein Ende, zum Abschluss steht ein Zeitfahren über 33,7 km von Monaco nach Nizza an.