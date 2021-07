Matej Mohoric (Bahrain Victorious) gewinnt die 19. und damit drittletzte Etappe der 108. Tour de France solo.

Ein Angriff des Slowenen 23 km vor dem Ziel ist entscheidend, nachdem sich zuerst eine 20-köpfige Gruppe absetzte, die dann auf 12 Fahrer verkleinert wurde.

Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step) kann seinen Rekord damit nicht in Libourne ausbauen.

Der Schweizer Silvan Dillier (Alpecin-Fenix) fährt als 14. Fahrer ins Ziel ein.

Matej Mohoric feierte in der 19. Etappe seinen zweiten Etappensieg im Rahmen der diesjährigen Tour de France. Der Slowene, der bereits das siebte Teilstück in Le Creusot solo für sich entschieden hatte, setzte sich auf den 207 km von Mourenx nach Libourne 58 Sekunden vor dem Franzosen Christophe Laporte (Cofidis) und dem Dänen Casper Pedersen (DSM) durch.

Dillier vorne dabei

Das Trio hatte zuerst einer 20-köpfigen Ausreissergruppe angehört, in der auch Silvan Dillier Unterschlupf gefunden hatte. Der Aargauer klassierte sich am Ende auf dem starken 14. Rang, weil er die Tempoverschärfung nicht mitgehen konnte und 26 km vor dem Ziel eine Zwölfergruppe ziehen lassen musste. Nur 3 km später gelang Mohoric der entscheidende Angriff.

Die Flüchtlinge schlugen den Sprintern um Rekordjäger Mark Cavendish in der Flachetappe ein Schnippchen. Das Feld mit den Sprintspezialisten sowie Leader Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) erreichte das Ziel mit einem Rückstand von über 21 Minuten.

Noch ein Zeitfahren, dann Champs-Élysées

Weiter geht es am Samstag mit der vorletzten Etappe – einem Zeitfahren über 30,8 km von Libourne nach Saint-Emilion. Am Sonntag endet die 108. Tour de France zum 47. Mal mit der Zielankunft auf den Champs-Élysées, wo aller Voraussicht nach Dominator Pogacar zum zweiten Mal in Folge den Gesamtsieg feiern darf.