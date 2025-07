Das Team Cofidis ist an der Tour de France bestohlen worden. Wie die französische Mannschaft während des 2. Teilstücks bei X mitteilte, wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Bondues die Tür des Werkstattwagens aufgebrochen und elf Rennräder entwendet. Der Schaden beläuft sich auf über 100'000 Euro. (sid)