Als Teil einer Fluchtgruppe prägte Thibau Nys (Lidl-Trek) die 171,2 km lange Etappe von Freiburg nach Salvan/Les Marécottes fast von Beginn an. Am Schluss konnte er prompt den Lohn für seine Anstrengungen einstreichen: Gemeinsam mit dem Italiener Andrea Vendrame (Decathlon - AG2R) kam er 16 Sekunden vor dem Feld im Walliser Skigebiet an und verwies den Italiener im Sprint auf Platz 2.

00:48 Video Nys hat den längsten Atem Aus Sport-Clip vom 25.04.2024. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Vendrame hatte bereits am Vortag in Freiburg den Etappensieg hinter seinem Teamkollegen Dorian Godon verpasst.

Dieser muss sein gelbes Leadertrikot am Freitag an Nys abgeben. Der Belgier, der auf Stufe World Tour zum ersten Mal in seiner Karriere einen Sieg einfuhr, führt das Gesamtklassement neu 4 Sekunden vor Vendrame und 22 Sekunden vor dem Australier Luke Plapp (Jayco AlUla) an.

Voisard bester Schweizer

Bester Schweizer auf der 2. Etappe war Yannis Voisard (Tudor). Er kam als 17. mit dem Feld ins Ziel. Jan Christen (UAE Emirates), die zweite grosse Schweizer Hoffnung an dieser Rundfahrt, hielt ebenfalls gut mit und klassierte sich mit 32 Sekunden Rückstand auf dem 29. Rang. Im Gesamtklassement liegt Voisard mit 29 Sekunden Rückstand auf Platz 8, Christen hat 41 Sekunden Rückstand und belegt Position 25.

So geht es weiter

Am Freitag steht ein Zeitfahren in und um Oron (VD) auf dem Programm. 15,5 Kilometer sind im Kampf gegen die Uhr zu bewältigen.