Vor dem Start zur 2. Etappe herrschte am Giro Verwirrung um das Blaue Trikot. Aufgrund eines Fehlers der Organisatoren wechselte dieses wenige Minuten vor dem Start die Schultern. Während der Amerikaner Brandon McNulty (UAE) nach dem Auftaktzeitfahren am Vortag mit diesem markanten Trikot auf dem Podium stand, war es am Sonntag der Brite Tao Geoghegan Hart (Ineos), der sich das Shirt des besten Bergfahrers überstreifte. Die Organisatoren stellten fest, dass sie einen «Tippfehler bei der Startnummer» begangen und McNulty fälschlicherweise die Führung in der Bergwertung zugeschrieben hatten.