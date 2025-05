Primoz Roglic ist neuer Leader des Giro d'Italia.

Der Slowene belegt im Zeitfahren der 2. Etappe in Tirana Rang 2 und verdrängt Mads Pedersen von der Spitze.

Den Tagessieg schnappt sich der 21-jährige Brite Joshua Tarling aus dem Ineos-Grenadiers-Team.

Primoz Roglic (Red Bull-Bora) wird die 3. Etappe des Giro d'Italia am Sonntag in der Maglia Rosa in Angriff nehmen. Der Gesamtsieger von 2023 musste sich im Zeitfahren der 2. Etappe über 13,7 km in Tirana zwar Joshua Tarling um eine Sekunde geschlagen geben. Dafür war ihm das Sekunden-Glück in Sachen Gesamtklassement hold: Den bisherigen Leader Mads Pedersen (Lidl-Trek), der Rang 7 belegte, verdrängte er um eine Sekunde.

Tarling feierte mit dem Tagessieg in der albanischen Hauptstadt derweil den grössten Erfolg seiner Karriere. Für den 21-jährigen Briten aus dem Ineos-Grenadiers-Team ist es der erste Etappensieg an einer Grand Tour. Tarling ist ein ausgewiesener Zeitfahr-Spezialist. 2023 hatte er EM-Gold und WM-Bronze im Kampf gegen die Uhr gewonnen. An Olympia und der WM in Zürich musste er mit zwei 4. Plätzen zweimal eine bittere Pille schlucken.

Legende: Zum Tagessieg fehlte 1 Sekunde Primoz Roglic. imago images/LaPresse

Ayuso hält Schaden in Grenzen

Von den Mitfavoriten auf den Gesamtsieg lieferte Juan Ayuso (UAE Team Emirates) die beste Leistung ab. Der Spanier belegte mit 17 Sekunden Rückstand Rang 10 und liegt im Gesamtklassement demnach 16 Sekunden hinter Roglic.

In Abwesenheit der starken Zeitfahrer Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard und Remco Evenepoel war auch Michael Storer ein gutes Resultat zuzutrauen. Der australische Leader aus dem Schweizer Team Tudor büsste 28 Sekunden auf Tagessieger Tarling ein. Im Gesamtklassement belegt er Rang 9. Tudor-Teamkollege Yannis Voisard, der einzige Schweizer am diesjährigen Giro, beendete das Zeitfahren mit knapp eineinhalb Minuten Rückstand auf Rang 95.

So geht es weiter

Auch am Sonntag wird noch in Albanien gefahren, auf einem 160 km langen Rundkurs mit Start und Ziel in Vlora. Nach dem Ruhetag am Montag findet der Giro seine Fortsetzung dann in Italien.

Resultate