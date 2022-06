Die Siegerin der 2. Etappe an der Tour de Suisse heisst Kristen Faulkner (USA/BikeExchange-Jayco).

Faulkner löst damit Lucinda Brand (NED/Trek-Segafredo) als Tour-Leaderin ab.

Eine Top-Leistung im Zeitfahren über 25 Kilometer in Vaduz (LIE) zeigt auch Jolanda Neff mit Rang 6.

Jolanda Neff zeigte in ihrem 1. Zeitfahren auf Profistufe eine starke Leistung und wurde Sechste: Bereits wenige Kilometer nach dem Start hatte die Ostschweizerin ihre Vorderfrau eingeholt und damit eine Minute wettgemacht.

Von Beginn weg durchgezogen

Stellte sich zu diesem Zeitpunkt nur die Frage: Kann Neff dieses Tempo bei grosser Hitze in der Hauptstadt des Fürstentums halten? Neff machte in der Folge der insgesamt 25 Kilometer langen Strecke aber sämtliche Zweifel zunichte und überquerte die Zielgerade als zwischenzeitlich Führende. Damit reihte sich die 29-Jährige auch in der 2. Etappe in den Top 10 ein, in der Gesamtwertung liegt sie neu auf Rang 6 (+1:28 Minuten).



Mit Alessandra Keller (16.) und Nicole Koller (22.), beide Teil des Swiss-Cycling-Teams, klassierten sich 2 weitere Schweizerinnen in den Top 30. Neffs Mountainbike-Kolleginnen Sina Frei (54.) und Linda Indergand einen Rang dahinter kamen mit dem Zeitfahr-Rad nicht wie gewünscht auf Touren.

Stimmen aus dem Schweizer Lager

Stimmen aus dem Schweizer Lager

Der Tagessieg ging an die US-Amerikanerin Kristen Faulkner vom Team BikeEchxange-Jayco, welches das Geschehen mit einem Dreifachsieg domierte. Faulkner nahm ihrer Konkurrenz 14 und mehr Sekunden ab; weiter wird sie mit dem gelben Leadertrikot belohnt, das sie am Montag während des 3. Teilstücks verteidigen möchte. Lucinda Brand, Tagessiegerin am Vortag, verlor auf Faulkner 1:07 Minuten, womit sie neu den 2. Gesamtrang innehat (+4 s).

Sprinten statt rollen

Für ein Kuriosum sorgte die Russin Alena Iwantschenko, die nach einem Sturz in der letzten Kurve vor dem Ziel ihr Arbeitsgerät stossend über die Ziellinie beförderte.

Für ein Kuriosum sorgte die Russin Alena Iwantschenko, die nach einem Sturz in der letzten Kurve vor dem Ziel ihr Arbeitsgerät stossend über die Ziellinie beförderte.

Vom «Ländle» ins Bündnerland

In der 2. Tour-Hälfte wird die Schweizer Landesrundfahrt ihrem Namen gerecht: Auf der 3. Etappe am Montag geht es über 124,2 km von Vaduz nach Chur, am Dienstag steht die Königsetappe von Chur via Wolfgangpass (Davos) nach Lantsch/Lenz als letztes Teilstück auf dem Programm.

Klassemente Box aufklappen Box zuklappen Zeitfahren 2. Etappe

1. Kristen Faulkner (USA) 31:46.

2. Georgia Williams (NZL) +0:14.

3. Georgia Baker (NZL) +1:03. 6. Jolanda Neff +1:28. 7. Sarah Roy (AUS) +1:36. 8. Floortje Machaij (NED) +2:06. 9. Olivia Baril (CAN) +2:10. 10. Brodie Chapman (ITA) +2:19.3 Die weiteren Schweizerinnen: 16. Alessandra Keller +2:15. 22. Nicole Koller +2:45. 38. Steffi Häberlin +3:43. 42. Fabienne Buri +3:20. 52. Noemi Rüegg +3:44. Gesamtklassement (2/4):

1. Kristen Faulkner 1:41:55.

2. Lucinda Brand 0:04.

3. Georgia Williams 0:14. 4. Puliena Rooijakkers 0:34. 5. Georgia Baker 1:12. 6. Jolanda Neff 1:28. 7. Sarah Roy 1:36. 8. Floortje Mackaij 2:06. 9. Olivia Baril 2:10. 10. Brodie Chapman 2:19. Die weiteren Schweizerinnen: 12. Alessandra Keller 2:24. 26. Steffi Häberlin 3:22. 31. Sina Frei 3:50. 32. Noemi Rüegg 3:53. 34. Linda Indergand 4:01. 35. Lea Fuchs 4:10. 41. Koller 4:53. 42. Caroline Baur 4:59. 54. Blöchlinger 7:53. – Zeitlimit überschritten: u.a. Michelle Andres (SUI).