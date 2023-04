1913 wurde die Flandern-Rundfahrt zum ersten Mal ausgetragen. 110 Jahre später steht am Sonntag die 103. Austragung des Frühjahrs-Klassikers in Belgien an. Beim zweiten der fünf Monumente des Radsports in dieser Saison erwartet die Fahrer ein strapaziöser Ritt und die Zuschauer ein Spektakel.

Die Strecke

Nach 6 Jahren Absenz starten die Profis wieder in Brügge anstatt in Antwerpen. Auf dem Weg nach Oudenaarde sind 273,4 Kilometer und 3227 Höhenmeter zu bewältigen. Auf die Fahrer warten insgesamt 6 Kopfsteinpflaster-Abschnitte und 19 Anstiege.

Glatte Kopfsteinpflaster

Die Favoriten

Die Liste der Topfavoriten ist kurz und umfasst nur 3 Namen. Es käme einer grossen Überraschung gleich, wenn am Sonntag in Oudenaarde der Sieger nicht Mathieu van der Poel (NED), Wout van Aert (BEL) oder Tadej Pogacar (SLO) heissen würde.

02:28 Video Küng spricht über die Favoritenrolle der «grossen Drei» Aus Sport-Clip vom 01.04.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 28 Sekunden.

Das Trio dominiert den Radsport seit einiger Zeit und stellte seine Vormachtstellung jüngst vor einer Woche beim E3 Harelbeke unter Beweis. Als die 3 Ausnahmefahrer 38 Kilometer vor dem Ziel das Tempo noch einmal erhöhten, vermochte niemand mitzuhalten. Van Aert sicherte sich den Sieg in einem Dreiersprint. Während Pogacar und Van Aert die Flandern-Rundfahrt noch nie gewonnen haben, strebt Van der Poel den 3. Triumph nach 2020 und 2022 an.

Die Schweizer

Im 175-köpfigen Starterfeld (25 Teams à 7 Fahrer) befinden sich auch 5 Schweizer. Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck), Filippo Colombo (Q36.5 Pro Cycling), Johan Jacobs (Movistar), Fabian Lienhard und Stefan Küng (beide Groupama-FDJ).

Der grosse Schweizer Hoffnungsträger

Vom Schweizer Quintett darf man von Küng klar am meisten erwarten. Der Thurgauer überzeugte im letzten Jahr sowohl bei der Flandern-Rundfahrt als Fünfter wie auch eine Woche später bei Paris-Roubaix als Dritter. Beim diesjährigen E3 Harelbeke fuhr der 29-Jährige lange an der Spitze mit und klassierte sich auf dem 6. Platz.

«Physisch bin ich definitiv dort, wo ich sein möchte», sagte Küng am Freitag gegenüber SRF: «Dementsprechend bin ich zuversichtlich für Sonntag. Ich weiss, was ich kann. Von allen Rennen in Flandern liegt mir die Flandern-Rundfahrt wohl am besten.» Wenn er von unvorhersehbaren Zwischenfällen verschont bleibe, so Küng, werde er vorne mitfahren können.