Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) hat beim Frauen-Rennen der Flèche Wallonne ihren grössten Sieg auf der Strasse gefeiert. Die 22-jährige Niederländerin setzte sich im Finish an der Mur de Huy 2 Sekunden vor ihrer Landsfrau und Topfavoritin Demi Vollering (FDJ-Suez) durch.

Rang 3 schnappte sich die Italienerin Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ). Die belgische Weltmeisterin Lotte Kopecky (Team SD Worx) konnte für einmal nicht in die Entscheidung eingreifen und musste sich mit Rang 12 begnügen.

Chabbey bolzt Tempo

Für Pieterse ist der Sieg in Huy die Krönung einer ausgezeichneten Frühjahrsklassiker-Saison. Die amtierende Mountainbike-Weltmeisterin kam bei 10 Eintagesrennen jedes Mal in die Top 10, zuletzt wurde sie beim Gold Race am Sonntag Dritte. Nun gelang ihr bei ihrer Flèche-Premiere der ganz grosse Coup. «Ich habe dort angegriffen, wo mir alle gesagt haben, dass ich angreifen soll. Ausnahmsweise habe ich auf meine Sportdirektoren gehört», so das Rad-Multitalent nach dem Rennen.

Legende: Krönte ein ausgezeichnetes Frühjahr Die 22-jährige Puck Pieterse. imago images/Belga/Jasper Jacobs

Als beste Schweizerin belegte Steffi Häberlin (Team SD Worx) mit 49 Sekunden Rückstand den 23. Rang. Elise Chabbey (FDJ-Suez) klinkte sich 16 km vor dem Ziel aus, nachdem sie im Feld viel Tempoarbeit für Teamleaderin Vollering verrichtet hatte. Auch dank dem Effort der Genferin wurde eine rund 50 km lange Soloflucht der Französin Cédrine Kerbaol 7 km vor dem Ziel beendet.

