Tim Merlier (Soudal Quick-Step) gewinnt die 3. Etappe des Giro d'Italia über 166 km von Novara nach Fossano.

Der Belgier setzt sich im Sprint durch, den Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) lanciert.

Der Slowene verteidigt die «Maglia Rosa» des Gesamtführenden.

Tadej Pogacar, der am Sonntag das rosa Trikot des Gesamtführenden übernommen hatte, liess auf den letzten Kilometern erneut seine Muskeln spielen. Der Slowene setzte rund 2 Kilometer vor dem Ziel zu einer Attacke an und stellte seinen britischen Herausforderer Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) dabei vor sichtbare Probleme.

Pogacar baut Führung aus

Pogacar lag etwa 500 Meter vor dem Ziel gar noch in Führung, ehe die Sprinter an ihm und Thomas vorbeizogen. In der Gesamtwertung thront der Favorit wie erwartet weiter an der Spitze. Der Top-Fahrer baute seinen komfortablen Vorsprung von 45 Sekunden am Vortag auf den Briten Geraint Thomas durch Bonifikationen noch einmal leicht aus.

Merlier mit den stärksten Beinen

Den Tagessieg sicherte sich schliesslich Tim Merlier im Massensprint. Der 31-jährige Belgier setzte sich hauchdünn vor dem Italiener Jonathan Milan und Biniam Girmay aus Eritrea auf der grösstenteils flachen Etappe durch.

So geht es weiter

Der Giro erreicht das Meer auf seiner vierten Etappe. Das Teilstück am Dienstag führt über 190 km aus dem Landesinneren über den Colle del Melogno Richtung Süden an die Küste Liguriens. Die letzten 60 Kilometer finden teilweise auf den gleichen Strassen statt wie der Frühjahrsklassiker «Mailand-Sanremo». SRF zwei überträgt die Etappe ab 14:40 Uhr live.