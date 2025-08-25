Legende: Holt den Tagessieg David Gaudu. imago images / Action Images

David Gaudu hat sich nach einem starken Schlussspurt den Sieg bei der dritten Etappe der Vuelta gesichert. Der Franzose vom Team Groupama-FDJ hatte nach 134,6 km die meisten Kraftreserven und setzte sich vor den beiden Dänen Mads Pedersen (Lidl Trek) und Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) durch. Topfavorit Vingegaard behielt zeitgleich mit Gaudu das Rote Trikot des Gesamtführenden, das er tags zuvor übernommen hatte.

Am Montag lag das Feld bis kurz vor dem Ziel eng beisammen, erst beim Schlussanstieg nach Ceres bildeten sich Lücken. Pedersen schien zunächst auf Siegkurs zu sein, doch Gaudu fing den Dänen noch ab. Vingegaard rollte dicht hinter den beiden über die Ziellinie. Nach zwei Siegen 2020 war es für Gaudu der dritte Etappensieg bei einer Vuelta. Fabio Christen (Q36.5) hielt mit den Tages-Schnellsten mit und rollte als 11. über die Ziellinie.

Die vierte Etappe der Spanien-Rundfahrt führt von Italien nach Frankreich, es geht über 206,7 km von Susa nach Voiron. Es ist die längste Etappe der diesjährigen Vuelta.

Vuelta